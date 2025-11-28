Ірина Білоус пояснила як виник скандал у театрі навколо її чоловіка

Режисер Андрій Білоус. Фото: Hromadske

Дружина українського режисера Андрія Білоуса, акторка Ірина Білоус, після тривалої паузи вперше публічно прокоментувала звинувачення у домаганнях, які висунули її чоловікові. Вона заявила, що вважає справу проти режисера штучною і переконана в його невинуватості.

Про це вона висловилась в інтерв'ю "Гордон".

Реклама

Читайте також:

Дружина Андрія Білоуса пояснила, чому не вважає свого чоловіка винним

Ірина нагадала, що знає професійне середовище зсередини, адже сама навчалась у Карпенка-Карого. Вона згадала свого педагога Юрія Висоцького, якого також звинуватили у домаганнях, і наголосила, що висунуті проти нього претензії, як і щодо її чоловіка, не відповідають реальності. За її словами, всі старі історії про непристойну поведінку Висоцького були перебільшені та спотворені.

"Я розумію, що висунуті для Андрія обвинувачення — це абсурд, а для Висоцького — це взагалі абсурд. Він міг бути різним, дуже різним. Але точно не таким, як про нього говорять. Це маячня. Ну були якісь хіхоньки-хахоньки: "Іди сядь сюди!" — "Юрію Пилиповичу, я не хочу", — "Ах, не хочеш?! Ну все, я образився". Ну в такому тоні, розумієте? Не більше, аніж жарт. Я в цій ситуації, на жаль, поганий адвокат", — пояснила дружина Андрія Білоуса.

Ірина Білоус пригадала як виникла напруга в колективі

Ірина зазначила, що напруга в колективі з’явилася під час роботи режисерки Олександри Меркулової над новою постановкою. Молоді актори, які були залучені до роботи, повідомили, що гратимуть у виставі, через що в трупі почалися сварки.

Питання дійшло до зборів, де Білоус виступив на захист Меркулової та оголосив, що планує змінити принцип призначення на ролі і перейти до відкритої системи подачі заявок. Це викликало опір частини акторів, які сприйняли нові правила як загрозу своїм позиціям. Ірина згадала, що тоді чоловік жартома зауважив: "Сьогодні критикуєте Сашу, завтра — мене". Згодом, за її словами, саме так і сталося.

"І вони проходили своєрідний кастинг, а наприкінці сезону буде видно, хто скільки заявок подав, а хто взагалі не хотів працювати. От після цього й почалося обурення, усі пішли незадоволені, мовляв: "Я – актор і буду оце бігати за роллю?" — розповіла Ірина Білоус.

Нагадаємо, в Україні виник гучний скандал довкола режисера та викладача КНУКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса, якого звинуватили у сексуальних домаганнях до студенток та підопічних.

У травні 2025 року Андрій Білоус покинув свою посаду директора Молодіжного театру. У жовтні режисеру повідомили про підозру та обрали йому запобіжний захід.