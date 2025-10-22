Андрія Білоуса відправили під варту на два місяці

Суд обрав Андрію Білоусу запобіжний захід
Печерський районний суд Києва 22 жовтня обрав режисеру Андрію Білоусу запобіжний захід. Його відправили під варту на два місяці. Він буде у в'язниці до 17 грудня.
Про це повідомляє Суспільне.
Запобіжний захід для Андрія Білоуса
Під час судового засідання прокурор просив, аби підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Суд це клопотання задовольнив.
Водночас захист Андрія Білоуса наполягав на запобіжному заході, який не передбачає тримання під вартою. В результаті суд відправив режисера під варту до 17 грудня та із зали суду режисера вивів конвой.
"Це перша в історії України історія про харасмент, яка дійшла до реального розслідування та повідомлення про підозру. Дякую жінкам, які знайшли сили говорити про пережите", — зазначила прокурорка у справі Марія Вдовиченко.
За даними прокурорки, наразі у справі є п'ять потерпілих, але їхня кількість може збільшитись. Вона закликала звертатись до правоохоронців усіх, хто постраждав.
Що передувало
Нагадаємо, публічні звинувачення проти Білоуса у сексуальних домаганнях з’явилися ще у січні 2025 року. Після цього він звільнився з посади художнього керівника театру. Однак сам режисер заперечує усі обвинувачення.
Натомість в Офісі Генерального прокурора з'ясували, що з 2017 року Білоус систематично схиляв студенток до сексуальних стосунків без згоди, а з 2018 по 2023 рік неодноразово вчиняв насильство у приміщеннях театру. Його дії підтвердили десятки свідків. Режисеру повідомили про підозру.
Читайте Новини.LIVE!