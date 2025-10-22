Андрія Білоуса відправили під варту на два місяці

Режисер Андрій Білоус у залі суду. Фото: hromadske_ua

Печерський районний суд Києва 22 жовтня обрав режисеру Андрію Білоусу запобіжний захід. Його відправили під варту на два місяці. Він буде у в'язниці до 17 грудня.

Про це повідомляє Суспільне.

Запобіжний захід для Андрія Білоуса

Під час судового засідання прокурор просив, аби підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Суд це клопотання задовольнив.

Водночас захист Андрія Білоуса наполягав на запобіжному заході, який не передбачає тримання під вартою. В результаті суд відправив режисера під варту до 17 грудня та із зали суду режисера вивів конвой.

"Це перша в історії України історія про харасмент, яка дійшла до реального розслідування та повідомлення про підозру. Дякую жінкам, які знайшли сили говорити про пережите", — зазначила прокурорка у справі Марія Вдовиченко.

За даними прокурорки, наразі у справі є п'ять потерпілих, але їхня кількість може збільшитись. Вона закликала звертатись до правоохоронців усіх, хто постраждав.

Що передувало

Нагадаємо, публічні звинувачення проти Білоуса у сексуальних домаганнях з’явилися ще у січні 2025 року. Після цього він звільнився з посади художнього керівника театру. Однак сам режисер заперечує усі обвинувачення.

Натомість в Офісі Генерального прокурора з'ясували, що з 2017 року Білоус систематично схиляв студенток до сексуальних стосунків без згоди, а з 2018 по 2023 рік неодноразово вчиняв насильство у приміщеннях театру. Його дії підтвердили десятки свідків. Режисеру повідомили про підозру.