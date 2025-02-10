Кримінальна справа проти Андрія Білоуса — режисер відреагував

Режисер Білоус відреагував на кримінальну справу проти нього
Режисер Андрій Білоус заявив, що його оголошують винним через суспільний тиск. Мовляв, немає реальних доказів щодо домагань, в яких його звинувачують.
Про це режисер Андрій Білоус повідомив у коментарі "Радіо Свобода" в понеділок, 10 лютого.
Реакція Білоуса на звинувачення у домаганнях
За словами Білоуса, він готовий до розслідування та буде сприяти цьому. Режисер переконаний, що усі звинувачення потрібно ретельно перевірити.
"Я відкритий до всіх перевірок у законному порядку, але не погоджуюсь із тим, що рішення ухвалюються не судом, а в соцмережах і на мітингах. Сьогодні цей прецедент стосується мене, але завтра так само можуть атакувати будь-кого", — зазначив Білоус.
Нагадаємо, Андрій Білоус — художній керівник Молодого театру та викладач КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого. Одна зі студенток заявила про домагання з його боку. Після цього посипалися й інші схожі звинувачення.
Поліція отримала звернення від колишніх студенток КНУТКіТ щодо домагань з боку викладача Андрія Білоуса. Правоохоронці розпочали з цього приводу кримінальне провадження.
Після скандалу у КМВА повідомили, що Андрія Білоуса вирішили відсторонити від посади художнього керівника Молодого театру. Роботу режисера обмежили на час розслідування справи.
Крім того, у понеділок, 10 лютого, активісти організували мітинг у центрі Києва. Учасники підтримали 46 акторів Молодого театру, які звинуватили художнього керівника Андрія Білоуса у тиску.
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