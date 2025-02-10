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Режисер Білоус відреагував на кримінальну справу проти нього

10 лютого 2025 17:17
Ольга Антоновська - редактор
Кримінальна справа проти Андрія Білоуса — режисер відреагував
Андрій Білоус. Фото: Facebook/Молодий театр
Ольга Антоновська - редактор

Режисер Андрій Білоус заявив, що його оголошують винним через суспільний тиск. Мовляв, немає реальних доказів щодо домагань, в яких його звинувачують.

Про це режисер Андрій Білоус повідомив у коментарі "Радіо Свобода" в понеділок, 10 лютого.

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Реакція Білоуса на звинувачення у домаганнях

За словами Білоуса, він готовий до розслідування та буде сприяти цьому. Режисер переконаний, що усі звинувачення потрібно ретельно перевірити.

"Я відкритий до всіх перевірок у законному порядку, але не погоджуюсь із тим, що рішення ухвалюються не судом, а в соцмережах і на мітингах. Сьогодні цей прецедент стосується мене, але завтра так само можуть атакувати будь-кого", — зазначив Білоус.

Андрій Білоус відреагував на звинувачення у домаганнях
Реакція Андрія Білоуса на звинувачення. Фото: скриншот

Нагадаємо, Андрій Білоус — художній керівник Молодого театру та викладач КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого. Одна зі студенток заявила про домагання з його боку. Після цього посипалися й інші схожі звинувачення.

Поліція отримала звернення від колишніх студенток КНУТКіТ щодо домагань з боку викладача Андрія Білоуса. Правоохоронці розпочали з цього приводу кримінальне провадження.

Після скандалу у КМВА повідомили, що Андрія Білоуса вирішили відсторонити від посади художнього керівника Молодого театру. Роботу режисера обмежили на час розслідування справи.

Крім того, у понеділок, 10 лютого, активісти організували мітинг у центрі Києва. Учасники підтримали 46 акторів Молодого театру, які звинуватили художнього керівника Андрія Білоуса у тиску.

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