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Режиссер Билоус отреагировал на уголовное дело против него

10 февраля 2025 17:17
Ольга Антоновская - редактор
Уголовное дело против Андрея Билоуса — режиссер отреагировал
Андрей Билоус. Фото: Facebook/Молодой театр
Ольга Антоновская - редактор

Режиссер Андрей Билоус заявил, что его объявляют виновным из-за общественного давления. Мол, нет реальных доказательств относительно домогательств, в которых его обвиняют.

Об этом режиссер Андрей Билоус сообщил в комментарии "Радио Свобода" в понедельник, 10 февраля.

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Реакция Билоуса на обвинения в домогательствах

По словам Билоуса, он готов к расследованию и будет способствовать этому. Режиссер убежден, что все обвинения нужно тщательно проверить.

"Я открыт ко всем проверкам в законном порядке, но не согласен с тем, что решения принимаются не судом, а в соцсетях и на митингах. Сегодня этот прецедент касается меня, но завтра так же могут атаковать любого", — отметил Билоус.

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Реакция Андрея Билоуса на обвинения. Фото: скриншот

Напомним, Андрей Билоус — художественный руководитель Молодого театра и преподаватель КНУТКиТ им. Карпенко-Карого. Одна из студенток заявила о домогательствах с его стороны. После этого посыпались и другие похожие обвинения.

Полиция получила обращение от бывших студенток КНУТки о домогательствах со стороны преподавателя Андрея Билоуса. Правоохранители начали по этому поводу уголовное производство.

После скандала в КГВА сообщили, что Андрея Билоуса решили отстранить от должности художественного руководителя Молодого театра. Работу режиссера ограничили на время расследования дела.

Кроме того, в понедельник, 10 февраля, активисты организовали митинг в центре Киева. Участники поддержали 46 актеров Молодого театра, которые обвинили художественного руководителя Андрея Билоуса в давлении.

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