Андрея Белоуса отправили под стражу на два месяца

Суд избрал Андрею Белоусу меру пресечения
Печерский районный суд Киева 22 октября избрал режиссеру Андрею Белоусу меру пресечения. Его отправили под стражу на два месяца. Он будет в тюрьме до 17 декабря.
Об этом сообщает Суспільне.
Мера пресечения для Андрея Белоуса
Во время судебного заседания прокурор просил, чтобы подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Суд это ходатайство удовлетворил.
В то же время защита Андрея Белоуса настаивала на мере пресечения, которая не предусматривает содержания под стражей. В результате суд отправил режиссера под стражу до 17 декабря и из зала суда режиссера вывел конвой.
"Это первая в истории Украины история о харассменте, которая дошла до реального расследования и сообщения о подозрении. Спасибо женщинам, которые нашли силы говорить о пережитом", — отметила прокурор по делу Мария Вдовиченко.
По данным прокурора, сейчас в деле есть пять пострадавших, но их количество может увеличиться. Она призвала обращаться к правоохранителям всех, кто пострадал.
Что предшествовало
Напомним, публичные обвинения против Белоуса в сексуальных домогательствах появились еще в январе 2025 года. После этого он уволился с должности художественного руководителя театра. Однако сам режиссер отрицает все обвинения.
Зато в Офисе Генерального прокурора выяснили, что с 2017 года Белоус систематически склонял студенток к сексуальным отношениям без согласия, а с 2018 по 2023 год неоднократно совершал насилие в помещениях театра. Его действия подтвердили десятки свидетелей. Режиссеру сообщили о подозрении.
