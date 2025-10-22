Видео
Україна
Суд избрал Андрею Белоусу меру пресечения

Суд избрал Андрею Белоусу меру пресечения

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 18:56
обновлено: 19:14
Андрея Белоуса отправили под стражу на два месяца
Режиссер Андрей Белоус в зале суда. Фото: hromadske_ua

Печерский районный суд Киева 22 октября избрал режиссеру Андрею Белоусу меру пресечения. Его отправили под стражу на два месяца. Он будет в тюрьме до 17 декабря.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:

Мера пресечения для Андрея Белоуса

Во время судебного заседания прокурор просил, чтобы подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Суд это ходатайство удовлетворил.

В то же время защита Андрея Белоуса настаивала на мере пресечения, которая не предусматривает содержания под стражей. В результате суд отправил режиссера под стражу до 17 декабря и из зала суда режиссера вывел конвой.

"Это первая в истории Украины история о харассменте, которая дошла до реального расследования и сообщения о подозрении. Спасибо женщинам, которые нашли силы говорить о пережитом", — отметила прокурор по делу Мария Вдовиченко.

По данным прокурора, сейчас в деле есть пять пострадавших, но их количество может увеличиться. Она призвала обращаться к правоохранителям всех, кто пострадал.

Что предшествовало

Напомним, публичные обвинения против Белоуса в сексуальных домогательствах появились еще в январе 2025 года. После этого он уволился с должности художественного руководителя театра. Однако сам режиссер отрицает все обвинения.

Зато в Офисе Генерального прокурора выяснили, что с 2017 года Белоус систематически склонял студенток к сексуальным отношениям без согласия, а с 2018 по 2023 год неоднократно совершал насилие в помещениях театра. Его действия подтвердили десятки свидетелей. Режиссеру сообщили о подозрении.

