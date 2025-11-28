Справа Білоуса — дружина висловилась про його арешт

Режисер Андрій Білоус у Печерському райсуді Києва. Фото: Cуспільне/Лілія Гончарук

Дружина українського режисера Андрія Білоуса, акторка Ірина Білоус, заявила про тиск і непрозорість у розслідуванні, через яке її чоловік уже місяць перебуває під вартою без проведення повноцінних допитів. Вона також висловила занепокоєння його станом здоров’я та умовами утримання, називаючи ситуацію хаотичною та невизначеною.

Про все це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Гордон".

Справа Білоуса — дружина занепокоєна слідством

Дружина Андрія Білоуса у розмові з журналістами поділилася своїм баченням того, як розвивається справа. Вона каже, що сама не має відповіді на запитання, чи хтось впливає на перебіг розслідування. Однак жінка припускає, що розголос навколо цієї справи може бути вигідним різним сторонам.

"Я не знаю, чесно. Адвокати впевнені, що так просто не буває, кажуть, щоб я шукала, хто за цим стоїть", — зазначає дружина Білоуса.

На її думку, справа викликала такий резонанс, що кожен може мати у ній власний інтерес.

"Мені здається, що ця справа просто набула такого розголосу, що кожному стала по-своєму вигідною — громадським організаціям показати свою активність у цій справі й отримати гранти, хтось отримає емоції, хтось вигоду, хтось американське громадянство, а хтось — відчуття помсти за особисті образи", — наголошує Ірина Білоус.

Водночас говорячи про судовий процес, дружина режисера каже, що передусім очікує більше прозорості та чітких відповідей щодо висунутих обвинувачень:

"Хоча б щоб його відпустили під домашній арешт і конкретно сказали, хто має до нього претензії й про що йдеться в тих звинуваченнях. Зараз усе дуже незрозуміло, його просто закрили".

Вона зазначає, що Білоуса лише зараз повели на перший допит, попри те що він уже місяць перебуває під вартою.

Дружина Білоуса також висловлює серйозне занепокоєння станом його здоров’я та умовами утримання.

"Я боюся за те, яким він вийде звідти. Це не курорт, зрозуміло. Хоч я заплатила за те, щоб його перевили в камеру з покращеними умовами. Заплатила — але його досі не перевели", — розповідає Ірина.

Вона нагадує, що в чоловіка були проблеми зі здоров’ям:

"Він хворів на панкреатити, на гепатит С, я не знаю, як його організм сприйматиме те харчування... Його просто хочуть зламати".

За її словами, найбільше її вражає реакція частини колишніх студентів режисера.

"І найбільше дивують ті, хто цьому радіє, його студенти колишні. Деякі бігають і кричать: "Ура, Білоус за ґратами". Я не розумію, як так можна", — каже Ірина.

Що відомо про справу Андрія Білоуса

Колишнього керівника Молодого театру та викладача Андрія Білоуса підозрюють у систематичному сексуальному насильстві над студентками. За даними слідства, епізоди тривали впродовж кількох років, у тому числі щодо неповнолітніх, і кваліфікуються за статтями, що передбачають відповідальність за зґвалтування та сексуальне насильство.

Відтак, у жовтні цього року Печерський суд Києва взяв Білоуса під варту без права застави — запобіжний захід діє щонайменше до 17 грудня, а адвокати подали апеляцію. Розгляд апеляції вже кілька разів переносили, наступне засідання призначене на 22 грудня.

Розслідування є масштабним: правоохоронці опитали велику кількість свідків та провели низку експертиз, оскільки справа набула суспільного резонансу.

Раніше ми інформували, що дружина Андрія Білоуса, акторка Ірина Білоус, вперше публічно прокоментувала звинувачення у домаганнях.

Нагадаємо, що 22 жовтня суд обрав Білоусу запобіжний захід — його відправили під варту на два місяці.