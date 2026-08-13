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Главная Новости дня Жара и холодные ночи: синоптик Диденко о прогнозе на завтра

Жара и холодные ночи: синоптик Диденко о прогнозе на завтра

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 14:17
Прогноз погоды в Украине на 14 августа — Диденко прогнозирует прохладу
Люди на прогулке. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в пятницу, 14 августа, будет преимущественно солнечной и сухой. Страна окажется под влиянием антициклона, который принесет стабильную погоду и минимальную вероятность осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Погода 14 августа в Украине

Дождей завтра не ожидается ни в одном регионе. Также синоптик не прогнозирует туманов, хотя в отдельных местах у рек утром могут появиться их слабые проявления.

Жара и холодные ночи: синоптик Диденко о прогнозе на завтра - фото 1
Погода в Украине 14 августа. Фото: Meteoprog

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +20...+25 °С. Теплее всего будет в Закарпатье — там столбики термометров покажут +28...+31 °С. Ночь будет значительно прохладнее. Температура составит +12...+17 °С, а в северных и западных областях местами опустится до +9...+11 °С. В Киеве 14 августа прогнозируют сухую и солнечную погоду. Температура воздуха днем составит около +24 °С.

В то же время прохлада надолго не задержится. Уже в воскресенье и понедельник в Украину снова вернется жара — температура местами поднимется до +30 °С и выше.

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Как сообщали Новини.LIVE, в августе 2026 года ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности. В то же время в целом геомагнитное поле Земли в течение месяца прогнозируется преимущественно стабильным, без длительных сильных взбурений.

Как сообщали Новини.LIVE, в конце июня западную часть Европы накрыла мощная волна аномальной жары. Экстремальные температуры особенно сильно повлияли на людей старшего возраста и привели к заметному росту смертности в ряде европейских стран.

Украина похолодание Наталка Диденко погода в Украине жара
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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