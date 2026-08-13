Прогноз погоди в Україні на 14 серпня — Діденко прогнозує прохолоду

Люди на прогулянці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у п'ятницю, 14 серпня, буде переважно сонячною та сухою. Країна опиниться під впливом антициклону, який принесе стабільну погоду та мінімальну ймовірність опадів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Погода 14 серпня в Україні

Дощів завтра не очікується в жодному регіоні. Також синоптикиня не прогнозує туманів, хоча в окремих місцях біля річок вранці можуть з’явитися легкі їхні прояви.

Погода в Україні 14 серпня. Фото: Meteoprog

Вдень температура повітря коливатиметься в межах +20...+25 °С. Найтепліше буде на Закарпатті — там стовпчики термометрів покажуть +28...+31 °С. Ніч буде значно прохолоднішою. Температура становитиме +12...+17 °С, а в північних та західних областях місцями опуститься до +9...+11 °С. У Києві 14 серпня прогнозують суху та сонячну погоду. Температура повітря вдень становитиме близько +24 °С.

Водночас надовго прохолода не затримається. Уже в неділю та понеділок в Україну знову повернеться спека — температура місцями підніметься до +30 °С і вище.

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