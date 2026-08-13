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Головна Новини дня Спека та холодні ночі: синоптик Діденко про прогноз на завтра

Спека та холодні ночі: синоптик Діденко про прогноз на завтра

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 14:17
Прогноз погоди в Україні на 14 серпня — Діденко прогнозує прохолоду
Люди на прогулянці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у п'ятницю, 14 серпня, буде переважно сонячною та сухою. Країна опиниться під впливом антициклону, який принесе стабільну погоду та мінімальну ймовірність опадів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Погода 14 серпня в Україні

Дощів завтра не очікується в жодному регіоні. Також синоптикиня не прогнозує туманів, хоча в окремих місцях біля річок вранці можуть з’явитися легкі їхні прояви.

Спека та холодні ночі: синоптик Діденко про прогноз на завтра - фото 1
Погода в Україні 14 серпня. Фото: Meteoprog

Вдень температура повітря коливатиметься в межах +20...+25 °С. Найтепліше буде на Закарпатті — там стовпчики термометрів покажуть +28...+31 °С. Ніч буде значно прохолоднішою. Температура становитиме +12...+17 °С, а в північних та західних областях місцями опуститься до +9...+11 °С. У Києві 14 серпня прогнозують суху та сонячну погоду. Температура повітря вдень становитиме близько +24 °С.

Водночас надовго прохолода не затримається. Уже в неділю та понеділок в Україну знову повернеться спека — температура місцями підніметься до +30 °С і вище.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у серпні 2026 року очікуються окремі періоди підвищеної сонячної активності. Водночас загалом геомагнітне поле Землі протягом місяця прогнозують переважно стабільним, без тривалих сильних збурень.

Як повідомляли Новини.LIVE, наприкінці червня західну частину Європи накрила потужна хвиля аномальної спеки. Екстремальні температури особливо сильно вплинули на людей старшого віку та призвели до помітного зростання смертності в низці європейських країн.

Україна похолодання Наталка Діденко погода в Україні спека
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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