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Главная Новости дня Жара до +38, грозы и град: какая погода ожидается в Украине 7 августа

Жара до +38, грозы и град: какая погода ожидается в Украине 7 августа

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 00:23
Прогноз погоды в Украине на 7 августа — ожидаются жара и дожди
Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 7 августа, в Украине сохранится сильная жара. В большинстве областей дневная температура достигнет +35...+38 °C, при этом в некоторых регионах прогнозируются грозы, ливни, град и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и сервис Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Погода от Укргидрометцентра

По прогнозу Укргидрометцентра, в Украине ожидается переменная облачность. В западных областях, а днем также в северных, Винницкой и Черкасской областях пройдут умеренные, местами значительные дожди с грозами. В отдельных районах возможны град и шквалы ветра 15–20 м/с.

Жара до +38, грозы и град: какая погода ожидается в Украине 7 августа - фото 1
Прогноз погоды на 7 августа. Фото: Укргидрометцентр

На остальной территории существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит +20...+25 °C, днем в центральных, восточных и южных областях сохранится сильная жара +35...+38 °C. В западных регионах будет прохладнее — +27...+32 °C. Ветер южный с переходом на северный, 5–10 м/с.

Погода от Meteoprog

По данным Meteoprog, самая жаркая погода ожидается на востоке, юге и в части центральных областей. В Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях дневная температура поднимется до +35...+38 °C. В Киевской области прогнозируют до +37 °C, а в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях — +33...+36 °C.

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Погода в Украине 7 августа. Фото: Meteoprog

На западе и севере страны местами пройдут кратковременные дожди и грозы, из-за чего температура будет несколько ниже — преимущественно +29...+33 °C. В то же время южные и восточные области останутся под влиянием сухой воздушной массы без значительных осадков.

Как сообщали Новини.LIVE, в течение августа 2026 года ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, которые могут вызывать кратковременные колебания магнитного поля Земли. В то же время в целом геомагнитная обстановка в течение месяца, по прогнозам, будет оставаться преимущественно спокойной.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле Европа пережила одну из самых сильных волн жары за последние годы. По оценкам ученых, из-за экстремально высоких температур погибли более 10 тысяч человек, преимущественно в возрасте от 65 лет. Исследователи связывают резкий рост смертности с аномальной жарой, интенсивность которой усиливается в результате изменения климата.

Укргидрометцентр дождь погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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