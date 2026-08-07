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Головна Новини дня Спека до +38, грози та град: якою буде погода в Україні 7 серпня

Спека до +38, грози та град: якою буде погода в Україні 7 серпня

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 00:23
Прогноз погоди в Україні на 7 серпня — прогнозується спека й дощі
Дівчина з парасолько. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 7 серпня, в Україні збережеться сильна спека. У більшості областей температура вдень сягатиме +35...+38 °C, водночас у частині регіонів прогнозують грози, зливи, град і шквали.

Про це повідомляє Укргідрометцентр і сервіс Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Погода від Укргідрометцентру

За прогнозом Укргідрометцентру, в Україні очікується мінлива хмарність. У західних областях, а вдень також у північних, Вінницькій та Черкаській областях пройдуть помірні, місцями значні дощі з грозами. В окремих районах можливі град і шквали вітру 15–20 м/с.

Спека до +38, грози та град: якою буде погода в Україні 7 серпня - фото 1
Прогноз погоди на 7 серпня. Фото: Укргідрометцентр

На решті території істотних опадів не прогнозують.
Температура повітря вночі становитиме +20...+25 °C, удень у центральних, східних і південних областях збережеться сильна спека +35...+38 °C. У західних регіонах буде прохолодніше — +27...+32 °C. Вітер південний із переходом на північний, 5–10 м/с.

Погода від Meteoprog

За даними Meteoprog, найспекотніша погода очікується на сході, півдні та в частині центральних областей. У Дніпропетровській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях температура вдень підніметься до +35...+38 °C. У Київській області прогнозують до +37 °C, а на Черкащині, Полтавщині та Кіровоградщині — +33...+36 °C.

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Спека до +38, грози та град: якою буде погода в Україні 7 серпня - фото 2
Погода в Україні 7 серпня. Фото: Meteoprog

На заході та півночі країни місцями пройдуть короткочасні дощі та грози, через що температура буде дещо нижчою — переважно +29...+33 °C. Водночас південні та східні області залишаться під впливом сухої повітряної маси без істотних опадів.

Як повідомляли Новини.LIVE, упродовж серпня 2026 року очікуються окремі періоди підвищеної сонячної активності, які можуть спричиняти короткочасні коливання магнітного поля Землі. Водночас загалом геомагнітна ситуація протягом місяця, за прогнозами, залишатиметься переважно спокійною.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні Європа пережила одну з найпотужніших хвиль спеки за останні роки. За оцінками науковців, через екстремально високі температури померли понад 10 тисяч людей, переважно віком від 65 років. Дослідники пов'язують різке зростання смертності з аномальною спекою, інтенсивність якої посилюють зміни клімату.

Укргідрометцентр дощ погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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