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Зеленський заявив, що США ніколи не бачили Україну в НАТО

14 февраля 2025 17:14
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Вступ України до НАТО — Зеленський каже, що США ніколи не бачили Україну в Альянсі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Сполучені Штати Америки (США) ніколи не розглядали Україну як майбутнього члена НАТО. Якщо вступ до Альянсу не стане реальністю, країна самостійно посилюватиме свою обороноздатність.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на панелі Strategic Investment: The Future of U.S. – Ukraine Security Cooperation у п'ятницю, 14 лютого.

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Зеленський заявив, що США ніколи прямо не обіцяли Україні членство в НАТО, проте він вірить, що цю політику можна змінити.

"Я ніколи не чув під час розмов, що ми будемо в НАТО. Ніколи. І це не питання до Трампа. Це питання до політики США. Але це не означає, що ми не зможемо цю політику змінити", — сказав глава держави.

Президент наголосив, що Україна має потужну армію, яка могла б зміцнити НАТО. Водночас він підкреслив, що якщо членство не стане реальністю, країна самостійно посилюватиме свою обороноздатність.

"В інтересах НАТО мати в Альянсі таку армію, як українська. Якщо не буде НАТО, нам треба збільшувати армію. Якщо не буде НАТО, ми зробимо НАТО в Україні", — додав Зеленський.

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