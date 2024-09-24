Россия хочет атаковать три украинские АЭС, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Он заявил, что Россия хочет атаковать три украинские атомные электростанции.

Об этом сообщило издание Укринформ во вторник, 24 сентября.

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Президент отметил, что Россия снова пытается разрушить энергетическую инфраструктуру Украины.

"Сейчас мы приближаемся к третьей зиме в этой войне. Россия снова пытается разрушить нашу энергетику. В этот раз они даже более циничны, они хотят атаковать три наших АЭС. У нас есть эта информация и доказательства", — заявил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия привлекает китайские спутники для съемки украинских ядерных объектов. Он не исключает, что это делается в рамках подготовки к возможным ударам по ним.

Также мы сообщали, что в Нью-Йорке прошла встреча между Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем. Они обсудили вопросы приближения справедливого мира.