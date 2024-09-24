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Зеленский заявил, что Россия хочет атаковать три украинские АЭС

24 сентября 2024 23:14
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Россия хочет атаковать три украинские АЭС, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Он заявил, что Россия хочет атаковать три украинские атомные электростанции.

Об этом сообщило издание Укринформ во вторник, 24 сентября.

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Президент отметил, что Россия снова пытается разрушить энергетическую инфраструктуру Украины.

"Сейчас мы приближаемся к третьей зиме в этой войне. Россия снова пытается разрушить нашу энергетику. В этот раз они даже более циничны, они хотят атаковать три наших АЭС. У нас есть эта информация и доказательства", — заявил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия привлекает китайские спутники для съемки украинских ядерных объектов. Он не исключает, что это делается в рамках подготовки к возможным ударам по ним.

Также мы сообщали, что в Нью-Йорке прошла встреча между Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем. Они обсудили вопросы приближения справедливого мира.

Владимир Зеленский ООН Украина Атомная электростанция война в Украине

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