Зеленский принял участие в форуме по ветеранскому спорту — видео

Владимир Зеленский на форуме "Инновации и развитие в спорте в условиях войны". Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в форуме "Инновации и развитие в спорте в условиях войны". Там обсуждали ключевые вопросы ветеранского спорта, реабилитации и адаптации военнослужащих.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram во вторник, 20 мая.

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В своем обращении глава государства подчеркнул, что сильное государство — это не только об экономике или армии, а прежде всего о силе духа, восстановлении и уважении к защитникам.

После форума Президент посетил реабилитационный центр, в котором украинские защитники проходят физическое восстановление с помощью спорта. По его словам, важно масштабировать успешный опыт таких центров по всей стране.

"Спасибо всем, кто развивает украинский спорт и поддерживает наших воинов и ветеранов. Это чрезвычайно важно — для сильной страны, для здоровья, для жизни", — отметил Зеленский.

Напомним, что сегодня, 20 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В ходе беседы стороны обсудили пути достижения мира и потенциальные платформы для диалога с Россией.

Кроме того, Владимир Зеленский выразил благодарность президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и всем странам ЕС за принятие 17-го пакета санкций против России. Он подчеркнул, что это важный шаг в правильном направлении.