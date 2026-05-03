Зеленский: ВСУ поразили два российских судна теневого флота

Украинские воины продолжают применять санкции против российского теневого нефтяного флота. В частности, военные поразили два таких судна в акватории входа в порт Новороссийск.

Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 3 мая, передает Новини.LIVE.

Поражение российских судов

Зеленский отметил, что пораженные танкеры активно использовались для перевозки нефти.

Глава государства выразил благодарность начальник Генштаба ВСУ Андрею Гнатову за руководство операцией, контрразведчикам СБУ и ВМС Украины за неизменно полезные результаты.

"Украинская дальнобойность будет всесторонне развиваться — на море, в небе и на земле. Слава Украине!" — добавил Зеленский.

Отметим, советник ОП Михаил Подоляк в интервью Новини.LIVE отметил, что чем активнее российский диктатор Владимир Путин будет отрицать украинские удары по территории РФ, тем больше в этом начнет сомневаться российское общество. По его словам, такие действия Украины в международном праве рассматриваются как разрушение военной инфраструктуры.

А недавно воины СБУ повторно отработали по российским объектам в Перми. В частности, удалось поразить инфраструктуру одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".