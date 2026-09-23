Зеленский встретился с Хосе Антонио Кастом и Санаэ Такаичи

Владимир Зеленский с президентом Чили Хосе Антонио Кастом. Фото: Офис президента Украины

Во вторник, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Чили Хосе Антонио Касто. Также он пообщался с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи. Украинский лидер поблагодарил иностранных политиков за поддержку.

Об этом со ссылкой на главу государства сообщает Новини.LIVE.

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Встреча с президентом Чили

Зеленский поблагодарил Хосе Антонио Касту за то, что Чили поддерживает Украину на различных политических площадках, в частности в рамках Генассамблеи ООН, и помогает вернуть на Родину детей, похищенных РФ.

Во время встречи политики обсудили укрепление сотрудничества, в частности в сфере безопасности и дроновых технологий.

«Благодарю также за готовность помочь с расширением присутствия Украины в Латинской Америке. Это действительно может открыть еще больше перспективных возможностей», — сказал президент Украины.

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Встреча с премьер-министром Японии

Украинский лидер поблагодарил Санаэ Такаичи за то, что Япония на протяжении всех лет полномасштабного вторжения РФ оказывала Украине поддержку: энергетические пакеты, санкционные решения, гуманитарные проекты. Политики обсудили, как их страны могут быть полезны друг другу. Зеленский подчеркнул, что Украина готова делиться опытом и технологиями. Япония также обладает передовыми технологиями, в частности в сфере ПВО, которые могут помочь украинцам пережить следующую зиму, если РФ не согласится на переговоры.

Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Санаэ Такаичи. Фото: Офис президента Украины

Зеленский пригласил главу японского правительства посетить Украину, в частности Киево-Печерскую лавру, которую Япония помогала восстанавливать после удара дронов РФ.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Офис президента Украины сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Политики обсуждали вопросы безопасности, подготовку к зиме и дипломатические возможности. Украинский лидер поблагодарил британцев за поддержку.

Также Новини.LIVE писал, что президент Украины готов сесть за стол переговоров. Глава государства заявил, что хочет, чтобы состоялась трехсторонняя встреча с участием Путина. В то же время он отметил, что сомневается в готовности кремлевского диктатора к таким шагам.