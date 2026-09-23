Зеленський зустрівся із Хосе Антоніо Кастом і Санае Такаїчі

Володимир Зеленський із президентом Чилі Хосе Антоніо Кастом. Фото: Офіс президента України

У вівторок, 22 вересня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Чилі Хосе Антоніо Кастом. Також він поспілкувався із прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі. Український лідер подякував іноземним політикам за підтримку.

Про це з посиланням на голову держави передає Новини.LIVE.

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Зустріч із президентом Чилі

Зеленський подякував Хосе Антоніо Касту за те, що Чилі підтримує Україну на різних політичних майданчиках, зокрема в межах Генасамблеї ООН, та допомагає повернути на Батьківщину дітей, яких викрала РФ.

Під час зустрічі політики говорили про посилення співпраці, зокрема у сфері безпеки та дронових технологіях.

"Дякую також за готовність допомогти з розширенням присутності України в Латинській Америці. Це дійсно може відкрити ще більше перспективних можливостей", — сказав президент України.

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Зустріч із прем'єр-міністеркою Японії

Український лідер подякував Санае Такаїчі за те, що Японії впродовж усіх років повномасштабного вторгнення РФ надавала Україні підтримку: енергетичні пакети, санкційні рішення, гуманітарні проєкти. Політики говорили про те, як їхні країни можуть бути корисними одна одній. Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися досвідом і технологіями. Японія теж має сильні технології, зокрема ППО, яка може допомогти українцям пережити наступну зиму, якщо РФ не погодиться на перемовини.

Володимир Зеленський і прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі. Фото: Офіс президента України

Зеленський запросив очільницю японського уряду відвідати Україну, зокрема Києво-Печерську лавру, яку Японія допомагала відновлювати після дронового удару РФ.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Офіс президента України повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Політики говорили про безпеку підготовку до зими та дипломатичні можливості. Український лідер подякував британцям за підтримку.

Також Новини.LIVE писав, що президент України готовий сісти за стіл переговорів. Голова держави заявив, що хоче, аби відбулася тристороння зустріч за участю Путіна. Водночас він зазначив, що сумнівається в готовності кремлівського диктатора до таких кроків.