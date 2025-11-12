Видео
Зеленский высказался о новом пакете поддержки от Британии

Зеленский высказался о новом пакете поддержки от Британии

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 21:19
обновлено: 22:28
Великобритания предоставит новый пакет помощи Украине - заявление Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Великобритания объявила о новом пакете энергетической помощи Украине и ряде дополнительных ограничений против России. Президент Владимир Зеленский поблагодарил британское правительство и премьер-министра Кира Стармера за поддержку.

Об этом глава государства написал в Telegram в среду, 12 ноября.

Читайте также:

Великобритания предоставит новый пакет помощи Украине

На фоне усиления российских атак на критическую инфраструктуру и гражданское население Лондон согласовал предоставление нового пакета энергетической и гуманитарной помощи для Украины.

Кроме того, британское правительство планирует ввести запрет на морские услуги для перевозки российского сжиженного природного газа. По словам Зеленского, этот шаг усилит международное давление на Кремль и поможет ограничить его финансовые возможности для ведения войны.

Велика Британія введе санкції проти РФ
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, Канада также согласовала новый пакет санкций против России. Он будет касаться программы беспилотников и "теневого флота".

Также ранее Владимир Зеленский рассказал, как западные санкций влияют на страну-агрессора.

Владимир Зеленский санкции против России Великобритания война в Украине поддержка
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
