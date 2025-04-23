Атака РФ на Марганец — Зеленский прокомментировал террористический акт

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российские войска утром в среду, 23 апреля, атаковали дроном автобус с гражданскими в Марганце Днепропетровской области. В результате этого погибли девять человек, ранены по меньшей мере 43 человека.

На это отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Атака дрона РФ на Марганец

"Чрезвычайно жестокий удар и абсолютно сознательное военное преступление. Россияне ударили в городе Марганец по автобусу, который перевозил рабочих и работниц горно-обогатительного комбината. Обычный автобус. Это очевидно гражданский объект, гражданская цель", — отметил Зеленский.

Он отметил, что из более 40 раненых большинство — женщины, есть люди с очень тяжелыми ранениями. В то же время известно о девяти погибших.

Президент отметил, что россияне часто наносят удары FPV-дронами по гражданским. А больше всего от таких атак страдают жители в Херсоне и области, в Купянске, Покровске, в Никополе и Марганце. При этом враг хвастается своими поступками, публикуя видео атак в интернете.

"Весь мир должен воспринимать это трезво: если такую форму террора применяют россияне, то другие террористы тоже могут перенять ее. Это одна из причин, почему продолжение российской агрессии является глобально опасным", — добавил президент.

Прекращение огня

Зеленский подчеркнул, что Украина настаивает на немедленном, полном и безусловном прекращении огня. Но это возможно лишь при условии, что Россия прекратит убийства. В частности, на Пасху удалось достичь снижения интенсивности боевых действий и отсутствия воздушных тревог.

"Украина предлагала продлить это состояние тишины минимум на 30 суток и сделать прекращение огня полным. Также мы готовы к немедленному прекращению огня как минимум по гражданским объектам и уже заявляли об этом", — отметил он.

Встреча министров в Лондоне

Сегодня в Лондоне начались встречи украинской делегации. Зеленский добавил, что Украина не исключает ни одного из форматов прекращения огня, которые поспособствуют миру.

"Благодарен всем, кто сосредоточен именно на этом и помогает двигаться к завершению войны. Мир может прийти в тишине, и первый признак тишины — отсутствие террора", — подытожил он.

Скриншот поста Зеленского

Скриншот поста Зеленского

Напомним, в Марганце в результате российского удара по автобусу погибли девять человек, 43 раненых. В Офисе Генпрокурора показали видео с места атаки.

А областная прокуратура Днепропетровской области начала досудебное расследование по вражескому обстрелу Марганца.