У Марганці збільшилася кількість поранених від удару РФ

Поліція на місці атаки. Фото: Нацполіція

Російські війська вранці у середу, 23 квітня, вдарили дроном по автобусу у Марганці Дніпропетровської області. Наразі відомо про 43 постраждалих через російську атаку.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.

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За даними Офісу Генпрокурора, до 43 зросла кількість поранених внаслідок удару російського дрона по автобусу з працівниками підприємства у Марганці. Також відомо про дев'ятьох загиблих через атаку.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

У Нацполіції уточнили, що серед загиблих семеро жінок та двоє чоловіків. Правоохоронці продовжують працювати на місці удару РФ, документуючи наслідки ворожої агресії. На місці також залучені криміналісти.

Правоохоронці на місці атаки. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом обстрілу РФ міста Марганець.

Крім того, сьогодні ворог знищив енергетичний об'єкт у Херсоні, можливі відключення світла.