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Через атаку РФ на Марганець поранено 43 людини — відео з місця

23 квітня 2025 13:04
Євгенія Брюховецька - редактор
У Марганці збільшилася кількість поранених від удару РФ
Поліція на місці атаки. Фото: Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська вранці у середу, 23 квітня, вдарили дроном по автобусу у Марганці Дніпропетровської області. Наразі відомо про 43 постраждалих через російську атаку.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.

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Атака на Марганець 23 квітня

За даними Офісу Генпрокурора, до 43 зросла кількість поранених внаслідок удару російського дрона по автобусу з працівниками підприємства у Марганці. Також відомо про дев'ятьох загиблих через атаку.

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Скриншот допису Офісу Генпрокурора

У Нацполіції уточнили, що серед загиблих семеро жінок та двоє чоловіків. Правоохоронці продовжують працювати на місці удару РФ, документуючи наслідки ворожої агресії. На місці також залучені криміналісти.

Кількість загиблих у Марганці 23 квітня сягнула дев'яти осіб
Правоохоронці на місці атаки. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом обстрілу РФ міста Марганець.

Крім того, сьогодні ворог знищив енергетичний об'єкт у Херсоні, можливі відключення світла.

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