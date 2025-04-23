В Марганце увеличилось количество раненых от удара РФ

Из-за атаки РФ на Марганец ранены 43 человека — видео с места
Российские войска утром в среду, 23 апреля, ударили дроном по автобусу в Марганце Днепропетровской области. Известно о 43 пострадавших из-за российской атаки.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram.
Атака на Марганец 23 апреля
По данным Офиса Генпрокурора, до 43 возросло количество раненых в результате удара российского дрона по автобусу с работниками предприятия в Марганце. Также известно о девяти погибших из-за атаки.
В Нацполиции уточнили, что среди погибших семь женщин и двое мужчин. Правоохранители продолжают работать на месте удара РФ, документируя последствия вражеской агрессии. На месте также привлечены криминалисты.
Напомним, Днепропетровская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту обстрела РФ города Марганец.
Кроме того, сегодня враг уничтожил энергетический объект в Херсоне, возможны отключения света.
Читайте Новини.LIVE!