В Марганце увеличилось количество раненых от удара РФ

Полиция на месте атаки. Фото: Нацполиция

Российские войска утром в среду, 23 апреля, ударили дроном по автобусу в Марганце Днепропетровской области. Известно о 43 пострадавших из-за российской атаки.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram.

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По данным Офиса Генпрокурора, до 43 возросло количество раненых в результате удара российского дрона по автобусу с работниками предприятия в Марганце. Также известно о девяти погибших из-за атаки.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

В Нацполиции уточнили, что среди погибших семь женщин и двое мужчин. Правоохранители продолжают работать на месте удара РФ, документируя последствия вражеской агрессии. На месте также привлечены криминалисты.

Правоохранители на месте атаки. Фото: Нацполиция

Напомним, Днепропетровская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту обстрела РФ города Марганец.

Кроме того, сегодня враг уничтожил энергетический объект в Херсоне, возможны отключения света.