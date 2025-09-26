Видео
Зеленский извинился перед семьей за нехватку времени из-за работы

Дата публикации 26 сентября 2025 15:36
Зеленский о приоритете во время войны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что больше всего жалеет из-за отсутствия времени для своих родных. Он отметил, что работа и война забирают у него все силы, однако приоритетом остается победа Украины.

Об этом Зеленский сообщил в интервью Axios.

Читайте также:

Признание Зеленского о семье

Глава государства накануне одного из важнейших еврейских праздников, Йом Кипур (Судный день), рассказал, что чувствует вину перед близкими людьми из-за чрезмерной занятости. Зеленский отметил, что иногда даже не успевает поговорить с родителями или поблагодарить их. По словам президента, так же страдают и его жена с детьми.

"Моя мать, мой папа... я слишком погружен в работу. Иногда нет времени даже поговорить с ними, поблагодарить. И, конечно, моя жена и дети. Все мое время занимает работа. Но думаю, они понимают. Для меня сейчас приоритет — закончить войну, а уже потом — время для семьи", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что осознает жертву, которую приносит его семья ради выполнения обязанностей. Глава государства выразил надежду, что его близкие понимают, почему он делает такой выбор. Зеленский отметил, что сейчас для него самое важное — достижение мира.

Напомним, что Зеленский отметил: Киев никогда не признает оккупированные территории российскими, но в случае перемирия готов вернуть их дипломатией.

Ранее мы также информировали, что Зеленский сообщил об изменении отношения Трампа к войне, ведь американское общество не доверяет Путину.

Владимир Зеленский семья Йом-Кипур президент родители жена
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
