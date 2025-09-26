Відео
Головна Новини дня Зеленський вибачився перед родиною за брак часу через роботу

Зеленський вибачився перед родиною за брак часу через роботу

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 15:36
Зеленський про пріоритет під час війни
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що найбільше шкодує через відсутність часу для своїх рідних. Він наголосив, що робота та війна забирають у нього всі сили, проте пріоритетом залишається перемога України.

Про це Зеленський повідомив в інтерв’ю Axios.

Реклама
Читайте також:

Зізнання Зеленського про родину

Глава держави напередодні одного з найважливіших єврейських свят, Йом Кіпур (Судний день), розповів, що відчуває провину перед найближчими людьми через надмірну зайнятість. Зеленський зазначив, що інколи навіть не встигає поговорити з батьками чи подякувати їм. За словами президента, так само страждають і його дружина з дітьми.

"Моя мати, мій тато… я надто заглиблений у роботу. Часом не маю часу навіть поговорити з ними, подякувати. І, звісно, моя дружина та діти. Весь мій час займає робота. Але думаю, вони розуміють. Для мене зараз пріоритет — закінчити війну, а вже потім — час для родини", — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що усвідомлює жертву, яку приносить його сім’я заради виконання обов’язків. Глава держави висловив надію, що його близькі розуміють, чому він робить такий вибір. Зеленський наголосив, що зараз для нього найважливіше — досягнення миру.

Нагадаємо, що Зеленський наголосив: Київ ніколи не визнає окуповані території російськими, але у разі перемир’я готовий повернути їх дипломатією.

Раніше ми також інформували, що Зеленський повідомив про зміну ставлення Трампа до війни, адже американське суспільство не довіряє Путіну.

