Зеленский почтил память жертв теракта 11 сентября в Нью-Йорке

Зеленский в Нью-Йорке почтил память жертв теракта 11 сентября
22 сентября президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в США посетил место теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и почтил память людей, погибших в результате атак. Глава государства напомнил о трагедии, которая 25 лет назад унесла жизни почти трёх тысяч человек, среди которых были граждане более чем 90 стран, в том числе украинцы.
Об этом сообщил Зеленский, передает Новини.LIVE.
Зеленский почтил память жертв теракта 11 сентября
Президент возложил цветы в память о погибших на месте трагедии в Нью-Йорке. Он подчеркнул, что жертвами террористической атаки стали невинные люди из разных стран мира. По словам Зеленского, память о погибших должна сохраняться, а борьба с терроризмом — оставаться общей задачей.
Теракт 11 сентября 2001 года
Атаки 11 сентября произошли в США в 2001 году. Террористы захватили четыре пассажирских самолета: два врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один — в здание Пентагона, а четвертый упал в Пенсильвании.
В результате атак погибли 2 977 человек. Среди погибших были граждане более 90 стран.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что во время пребывания Владимира Зеленского в США запланирован ряд международных встреч. Глава государства должен провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, выступить на открытии 81-й сессии Генассамблеи ООН, а также встретиться с лидерами Дании, Великобритании и Японии, главами Еврокомиссии и МВФ.
Также Новини.LIVE писали о памятной акции в Нью-Йорке, где 2 977 дронов сформировали в небе очертания башен-близнецов Всемирного торгового центра. Инсталляция была посвящена 25-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года; к её созданию присоединились родственники погибших и спасатели.