Зеленский почтил память жертв теракта 11 сентября в Нью-Йорке

Владимир Зеленский на месте теракта в Нью-Йорке. Скриншот: Зеленский/Facebook

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в США посетил место теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и почтил память людей, погибших в результате атак. Глава государства напомнил о трагедии, которая 25 лет назад унесла жизни почти трёх тысяч человек, среди которых были граждане более чем 90 стран, в том числе украинцы.

Об этом сообщил Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Владимир Зеленский у мемориала погибших 11 сентября. Скриншот: Зеленский/Facebook

Зеленский почтил память жертв теракта 11 сентября

Президент возложил цветы в память о погибших на месте трагедии в Нью-Йорке. Он подчеркнул, что жертвами террористической атаки стали невинные люди из разных стран мира. По словам Зеленского, память о погибших должна сохраняться, а борьба с терроризмом — оставаться общей задачей.

Зеленский почтил память жертв теракта в Нью-Йорке. Скриншот: Зеленский/Facebook

Теракт 11 сентября 2001 года

Атаки 11 сентября произошли в США в 2001 году. Террористы захватили четыре пассажирских самолета: два врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один — в здание Пентагона, а четвертый упал в Пенсильвании.

В результате атак погибли 2 977 человек. Среди погибших были граждане более 90 стран.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что во время пребывания Владимира Зеленского в США запланирован ряд международных встреч. Глава государства должен провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, выступить на открытии 81-й сессии Генассамблеи ООН, а также встретиться с лидерами Дании, Великобритании и Японии, главами Еврокомиссии и МВФ.

Также Новини.LIVE писали о памятной акции в Нью-Йорке, где 2 977 дронов сформировали в небе очертания башен-близнецов Всемирного торгового центра. Инсталляция была посвящена 25-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года; к её созданию присоединились родственники погибших и спасатели.