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Главная Новости дня В Нью-Йорке с помощью дронов воссоздали башни-близнецы

В Нью-Йорке с помощью дронов воссоздали башни-близнецы

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11 сентября 2026 01:50
Небо над Нью-Йорком украсили тысячами дронов в память о терактах
Башни-близнецы в небе над Нью-Йорком. Фото: REUTERS

Вечером в среду, 9 сентября, в Нью-Йорке прошло масштабное шоу, в ходе которого 2977 дронов изобразили в небе башни-близнецы Всемирного торгового центра. Акция была приурочена к 25-й годовщине трагических событий 11 сентября 2001 года. К созданию инсталляции присоединились родственники погибших и спасатели.

Об этом со ссылкой на Telegraph сообщает Новини.LIVE.

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​Уникальное световое шоу над гаванью Нью-Йорка

​Представление под названием 2977 Lights Over New York Harbor состоялось над гаванью города. Количество дронов выбрали неслучайно — оно равно количеству людей, погибших в результате терактов.

Світлове шоу в Нью-Йорку
Световая инсталляция в Нью-Йорке. Фото: REUTERS

​Световые точки сначала двигались над рекой Гудзон, а затем четко сложились в контуры разрушенных башен-близнецов.

Организаторами мероприятия выступили те, кто пережил те события: родственники жертв и сотрудники пожарной службы.

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Світлове шоу в Нью-Йорку
Мальчик наблюдает за световой инсталляцией в Нью-Йорке. Фото: REUTERS

​Мемориальное мероприятие дополнило другую известную традицию — ежегодную инсталляцию Tribute in Light, во время которой вертикальные прожекторы освещают небо двумя колоннами в знак памяти о погибших.

Світлове шоу в Нью-Йорку
Световая инсталляция в Нью-Йорке. Фото: REUTERS

Серия терактов в Нью-Йорке произошла 11 сентября 2001 года. Угнанные самолеты врезались в здания в Нью-Йорке и Пентагоне.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Suddeutsche Zeitung сообщал, что немецкие правоохранительные органы установили лиц, предположительно причастных к попытке теракта в аэропорту Лейпцига. Фигуранты — граждане с паспортами РФ и Латвии. По данным МВД Германии, операцию спланировали российские органы, хотя Москва свою причастность к преступлению отрицает.

Также Новини.LIVE со ссылкой на СБУ писал, что Федеральная служба безопасности России пыталась убить в Украине одного из лидеров российского оппозиционного национального движения. Покушение готовили к Дню Независимости Украины. Преступление удалось предотвратить.

 

теракт шоу Нью-Йорк погибшие память
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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