Зеленський вшанував жертв теракту 11 вересня у Нью-Йорку

Володимир Зеленський на місці теракту у Нью-Йорку. Скриншот: Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський 22 вересня під час робочого візиту до США відвідав місце теракту 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку та вшанував пам’ять людей, які загинули внаслідок атак. Глава держави нагадав про трагедію, яка 25 років тому забрала життя майже трьох тисяч людей, серед яких були громадяни більш ніж 90 країн, зокрема українці.

Про це повідомив Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Володимир Зеленський біля меморіалу загиблих 11 вересня. Скриншот: Зеленський/Facebook

Зеленський вшанував жертв теракту 11 вересня

Президент поклав данину пам’яті загиблим на місці трагедії у Нью-Йорку. Він наголосив, що жертвами терористичної атаки стали невинні люди з різних країн світу. За словами Зеленського, пам’ять про загиблих має зберігатися, а боротьба з тероризмом — залишатися спільним завданням.

Зеленський вшанував пам'ять жертв теракту у Нью-Йорку. Скриншот: Зеленський/Facebook

Теракт 11 вересня 2001 року

Атаки 11 вересня сталися у США 2001 року. Терористи захопили чотири пасажирські літаки: два врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, ще один — у будівлю Пентагону, а четвертий упав у Пенсильванії.

Унаслідок нападів загинули 2 977 людей. Серед загиблих були громадяни понад 90 країн.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час перебування Володимира Зеленського у США запланована низка міжнародних зустрічей. Глава держави має провести переговори з президентом США Дональдом Трампом, виступити на відкритті 81-ї сесії Генасамблеї ООН, а також зустрітися з лідерами Данії, Великої Британії та Японії, очільницями Єврокомісії та МВФ.

Також Новини.LIVE писали про пам’ятну акцію у Нью-Йорку, де 2 977 дронів сформували в небі обриси веж-близнюків Всесвітнього торгового центру. Інсталяцію присвятили 25-й річниці терактів 11 вересня 2001 року; до її створення долучилися родичі загиблих і рятувальники.