Зеленский: увеличилось число тех, кто хочет видеть Украину в НАТО

Срочная новость

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Прежде всего хочу сказать вам, что действительно в течение достаточно длительного времени все лидеры обсуждают, войдет ли Украина в НАТО или нет. И это время измеряется не часами, не месяцами, а годами.

Я думаю, что сейчас увеличилось количество голосов, которые открыто хотят видеть Украину в НАТО. Почему? Потому что все подчеркивают, что украинский оборонно-промышленный комплекс соответствует стандартам НАТО и уже является одним из лучших, как и наша армия. НАТО признает, что обороноспособность альянса с Украиной только выиграет.

Нашу армию все уважают, страну все уважают, наши технологические компании все уважают. И хотели бы укрепиться за счет Украины.

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