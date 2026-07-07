Зеленский: Украина и Нидерланды подготовили проект Drone Deal

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Карина Приходько Редактор

Украина и Нидерланды подготовили проект Drone Deal. Он будет способствовать экспорту и совместному производству оборонной продукции.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в кулуарах саммита НАТО в Анкаре, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Соглашение Drone Deal между Украиной и Нидерландами

По словам Зеленского, соглашение должно способствовать экспорту, совместному производству оборонной продукции, а также обмену технологиями, идеями и боевым опытом.

Президент также сообщил, что ситуация для Украины на поле боя улучшилась. В то же время сложной остается ситуация с противовоздушной обороной и системами Patriot. Нидерландская сторона заявила о возможности оказания Украине дополнительной военной поддержки.

Украина и Эстония подписали Drone Deal

Кроме того, сегодня Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий.

"Мы очень рады видеть наших настоящих союзников и друзей. Сегодня мы подписали Drone Deal между нашими странами, и я благодарен всему эстонскому народу за огромную позитивную и значимую поддержку и отношение к нашим людям на протяжении всех этих лет", — сказал глава государства.

По его словам, документ станет свидетельством высокого уровня взаимного доверия между странами.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Юлию Свириденко, Украина запускает механизм экспорта оружия и оборонных технологий. Минимальная сумма контракта на готовую продукцию составляет 15 миллионов гривен.

В то же время в Брюсселе высоко оценили украинское производство оружия. Еврокомиссар назвал украинскую оборонную промышленность лучшей и самой инновационной в мире.