Зеленский: Украина, которой дали 72 часа, держится

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«Государство, которому дали 72 часа, удерживает позиции уже 1600 дней в условиях полномасштабной войны», — Зеленский

Президент подчеркнул, что враг недооценил Украину и пытался унизить её. Но сейчас даже российские пропагандисты признают, что Украина — сильное государство, которое они не смогут победить.

Государство, которое нужно НАТО. Государство, которое не ждёт, а создаёт. Государство, которое не просит, а предлагает уникальный опыт, технологии, возможности.

Новым дополняется...