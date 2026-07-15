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Главная Новости дня Зеленский: Украина держится уже 1600 дней, несмотря на неутешительные прогнозы

Зеленский: Украина держится уже 1600 дней, несмотря на неутешительные прогнозы

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 13:32
Зеленский: Украина, которой дали 72 часа, держится
Срочная новость

«Государство, которому дали 72 часа, удерживает позиции уже 1600 дней в условиях полномасштабной войны», — Зеленский

Президент подчеркнул, что враг недооценил Украину и пытался унизить её. Но сейчас даже российские пропагандисты признают, что Украина — сильное государство, которое они не смогут победить.

Государство, которое нужно НАТО. Государство, которое не ждёт, а создаёт. Государство, которое не просит, а предлагает уникальный опыт, технологии, возможности.

Новым дополняется...

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Автор:
Евтушенко Алина
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