Зеленський: Україна, якій давали 72 години, тримається

Зеленський: Україна тримається 1600 днів, попри невтішні прогнози
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Дата публікації: 15 липня 2026 13:32
Термінова новина
"Держава, якій давали 72 години, тримається 1600 днів повтомасштабної війни", — Зеленський
Президент наголосив, що ворог недооцінив Україну та намагався принизити. Але зараз навіть російські пропагандисти признають, що Україна — сильна держава, яку вони не здолають.
Держава, яка потрібна НАТО. Держава, яка не чекає, а створює. Держава, яка не просить, яка пропонує унікальний досвід, технології, можливості.
Новимна доповнюється...
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