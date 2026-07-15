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Головна Новини дня Зеленський: Україна тримається 1600 днів, попри невтішні прогнози

Зеленський: Україна тримається 1600 днів, попри невтішні прогнози

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 13:32
Зеленський: Україна, якій давали 72 години, тримається
Термінова новина

"Держава, якій давали 72 години, тримається 1600 днів повтомасштабної війни", — Зеленський

Президент наголосив, що ворог недооцінив Україну та намагався принизити. Але зараз навіть російські пропагандисти признають, що Україна — сильна держава, яку вони не здолають.

Держава, яка потрібна НАТО. Держава, яка не чекає, а створює. Держава, яка не просить, яка пропонує унікальний досвід, технології, можливості.

Новимна доповнюється...

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Автор:
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