Зеленський: Україна, якій давали 72 години, тримається

Термінова новина

"Держава, якій давали 72 години, тримається 1600 днів повтомасштабної війни", — Зеленський

Президент наголосив, що ворог недооцінив Україну та намагався принизити. Але зараз навіть російські пропагандисти признають, що Україна — сильна держава, яку вони не здолають.

Держава, яка потрібна НАТО. Держава, яка не чекає, а створює. Держава, яка не просить, яка пропонує унікальний досвід, технології, можливості.

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