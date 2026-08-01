Зеленский сообщил о поражении российского контейнеровоза и трех НПЗ

Президент Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Иванна Чайка редактор политических новостей

Украинские Силы обороны этой ночью нанесли удары по ряду российских военных и логистических объектов. В частности, был потоплен контейнеровоз "Yanina", входящий в санкционный список, и были нанесены удары по трем нефтеперерабатывающим заводам в Башкортостане.

О результатах операций сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Украинские Силы обороны нанесли удары по логистическим и топливным объектам РФ

По его словам,украинские военные продолжают наносить удары по целям, обеспечивающим ведение войны против Украины.

"Благодарен украинским воинам, которые возвращают войну в Россию и отвечают на её удары, направленные против жизни. Наши цели — четко определенные объекты, обеспечивающие ведение войны", — заявил Зеленский.

Президент сообщил, что этой ночью были применены дальнобойные средства поражения, в результате чего украинские военные добились результатов в Черном и Азовском морях. По словам главы государства, также был поражен подсанкционный российский контейнеровоз "Янина", который ходил под флагом РФ.

"Также был поражен подпадающий под санкции российский контейнеровоз «Янина», который шел под российским флагом и имел вместимость более 100 тысяч тонн. Благодаря меткости наших Сил обороны он пошел ко дну", — отметил президент.

Кроме того, Зеленский сообщил, что подразделения Службы безопасности Украины нанесли удары по инфраструктуре трех российских нефтеперерабатывающих заводов в Башкортостане. Расстояние до этих объектов составляет почти 1600 километров, а сами предприятия ежегодно перерабатывают миллионы тонн нефти.

"Продолжаем наше справедливое давление. План дальнобойных санкций шаг за шагом выполняется", — подытожил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, недавно СБУ и Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким промышленным объектам на территории России, которые используются для обеспечения военно-промышленного комплекса. После атак на нефтеперерабатывающих заводах и предприятиях вспыхнули масштабные пожары. Поражение этих объектов направлено на ослабление военно-экономического потенциала РФ.

Кроме того, Силы обороны Украины нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", расположенному более чем в 1500 километрах от украинской границы. Также под удар попал полигон "Приморский Посад" на временно оккупированной территории Запорожской области. По данным СБУ, такие удары снижают возможности России обеспечивать свою армию топливом и поддерживать военные операции.