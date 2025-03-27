Зеленский рассказал, кого хочет видеть гарантами безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в Париже. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал страны, которые хочет видеть гарантами безопасности. По его словам, Украина хочет, чтобы гарантии безопасности обеспечивали и Европа, и США.

Об этом лидер Украины заявил во время своего выступления на пресс-конференции в Париже в четверг, 27 марта.

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"Мы хотим, чтобы гарантии безопасности обеспечивали и Европа, и США", — сказал глава государства.

Также он объяснил, что от присутствия США зависит и количество европейских партнеров. По мнению Зеленского, Украина будет иметь больше контингента, если США будут поддерживать.

По словам президента, у него нет пока ответа относительно того, что будут готовы дать США, ведь пока стороны не обсуждали это.

Также Зеленский прокомментировал возможную франко-британскую миссию в Украине. По его словам, предложений от лидеров стало еще больше.

В свою очередь, Эмманюэль Макрон рассказал, куда, по его мнению, нужно отправить "силы сдерживания" в Украине.