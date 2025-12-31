Зеленский ввел новый формат онлайн-общения с прессой — Politico

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

В конце 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел новый формат общения с медиа. Онлайн-чаты с журналистами в WhatsApp стали одной из самых неожиданных и эффективных медиаинноваций года.

Об этом написало издание Politico.

Реклама

Читайте также:

Зеленский изменил формат общения с прессой

В Офисе президента в этом году ввели новую практику — сессии вопросов и ответов, которые глава государства проводит непосредственно в чате пресс-службы. К обсуждению приобщаются как украинские, так и иностранные журналисты, которые в режиме реального времени получают ответы лидера на актуальные вопросы внутренней и внешней политики.

Первый такой онлайн-брифинг состоялся 8 декабря во время перелета Зеленского из Лондона в Брюссель. Формат позволил президенту оперативно реагировать на запросы медиа без традиционных пресс-конференций.

Как отмечает Politico, такая модель общения подчеркивает адаптивность украинской власти к условиям войны и цифровой реальности, а также демонстрирует стремление Зеленского оставаться в постоянном контакте с журналистами и международной аудиторией.

Напомним, во время последнего онлайн-брифинга Владимир Зеленский сообщил, что выбрал нового руководителя Офиса президента.

А также глава государства анонсировал новую встречу "Коалиции желающих" в ближайшие дни.