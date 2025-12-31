Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский сделал прорыв в общении со СМИ — Politico

Зеленский сделал прорыв в общении со СМИ — Politico

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 17:09
Зеленский ввел новый формат онлайн-общения с прессой — Politico
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

В конце 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел новый формат общения с медиа. Онлайн-чаты с журналистами в WhatsApp стали одной из самых неожиданных и эффективных медиаинноваций года.

Об этом написало издание Politico.

Реклама
Читайте также:

Зеленский изменил формат общения с прессой

В Офисе президента в этом году ввели новую практику — сессии вопросов и ответов, которые глава государства проводит непосредственно в чате пресс-службы. К обсуждению приобщаются как украинские, так и иностранные журналисты, которые в режиме реального времени получают ответы лидера на актуальные вопросы внутренней и внешней политики.

Первый такой онлайн-брифинг состоялся 8 декабря во время перелета Зеленского из Лондона в Брюссель. Формат позволил президенту оперативно реагировать на запросы медиа без традиционных пресс-конференций.

Как отмечает Politico, такая модель общения подчеркивает адаптивность украинской власти к условиям войны и цифровой реальности, а также демонстрирует стремление Зеленского оставаться в постоянном контакте с журналистами и международной аудиторией.

Напомним, во время последнего онлайн-брифинга Владимир Зеленский сообщил, что выбрал нового руководителя Офиса президента.

А также глава государства анонсировал новую встречу "Коалиции желающих" в ближайшие дни.

Владимир Зеленский Офис президента журналисты СМИ медиа
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации