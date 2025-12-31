Відео
Головна Новини дня Зеленський зробив прорив у спілкуванні зі ЗМІ — Politico

Зеленський зробив прорив у спілкуванні зі ЗМІ — Politico

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 17:09
Зеленський запровадив новий формат онлайн-спілкування з пресою — Politico
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Наприкінці 2025 року президент України Володимир Зеленський запровадив новий формат спілкування з медіа. Онлайн-чати з журналістами у WhatsApp стали однією з найнесподіваніших та найефективніших медіаінновацій року.

Про це написало видання Politico.

Читайте також:

Зеленський змінив формат спілкування з пресою

У Офісі президента цього року запровадили нову практику — сесії запитань і відповідей, які глава державипроводить безпосередньо в чаті пресслужби. До обговорення долучаються як українські, так і іноземні журналісти, які в режимі реального часу отримують відповіді лідера на актуальні питання внутрішньої та зовнішньої політики.

Перший такий онлайн-брифінг відбувся 8 грудня під час перельоту Зеленського з Лондона до Брюсселя. Формат дозволив президенту оперативно реагувати на запити медіа без традиційних пресконференцій.

Як зазначає Politico, така модель спілкування підкреслює адаптивність української влади до умов війни та цифрової реальності, а також демонструє прагнення Зеленського залишатися у постійному контакті з журналістами та міжнародною аудиторією.

Нагадаємо, під час останнього онлайн-брифінгу Володимир зеленський повідовмив, що обрав нового керівника Офісу президента.

А також глава держави анонсував нову зустріч "Коаліції охочих" найближчими днями.

Володимир Зеленський Офіс президента журналісти ЗМІ медіа
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
