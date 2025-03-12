Зеленский назвал шаги США в случае, если Россия нарушит перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

США планируют предложить России временное перемирие, Киев уже согласился на это. Какие именно рычаги давления против РФ применят, если она нарушит договоренности, будет зависеть от американской стороны.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 марта.

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на переговорах с США поднимали все важные темы. В частности, речь шла о санкциях США против РФ в случае, если она нарушит перемирие.

"Но обсуждались они точечно и рано пока об этом говорить... Относительно санкций или других шагов давления на РФ — это будет зависеть от американской стороны и это будет после их диалога с русскими, мне так кажется, если я правильно понимаю шаги мир через силу. Если я правильно это понимаю, то будет именно так. Если русские продемонстрируют, что они готовы на предложение Америки, то я думаю, будут соответствующие решения, а если они не готовы — мы очень надеемся, что американская сторона продемонстрирует именно то, о чем она говорила", — отметил глава государства.

Напомним, также президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласна на 30-дневное прекращение огня в том формате, который предложили США. Он отметил, что настроен "очень серьезно" относительно прекращения войны.

По словам главы Украины, во время переговоров с США в Саудовской Аравии речь шла о прекращении боевых действий в воздухе и на море. Кроме того, обсудили освобождение пленных.