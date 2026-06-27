Зеленский: ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили завод в Волгограде

Нападение на Волгоград. Фото: кадр с видео

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Сегодня ночью ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в российском Волгограде. Именно этот промышленный комплекс является одним из ключевых объектов российского оборонно-промышленного сектора, где производят артиллерийские системы и элементы военной техники, в частности компоненты для пусковых ракетных установок.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Последствия атаки на Россию

По предварительной информации, в результате удара зафиксировано попадание по территории предприятия с последующим возгоранием. На месте возник пожар, который зафиксировали местные жители и мониторинговые ресурсы.

Масштабы повреждений в настоящее время уточняются. Поражение этого объекта рассматривается как часть системных действий Сил обороны Украины, направленных на ослабление производственных мощностей российского военно-промышленного комплекса и затруднение снабжения армии РФ вооружением.

Какие еще объекты были поражены

В Генштабе сообщили о поражении ряда важнейших объектов российской оборонной инфраструктуры и оккупационных сил.

Силы обороны поразили комплекс "Панцирь-С1" в Феодосии и паром "Петропавловск" в районе Керчи, обеспечивавший военную логистику окупантов.

Также нанесены удары по пунктам управления противника на Харьковщине, в Белгородской области РФ и по позициям операторов БпЛА в Запорожье.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 27 июня в российском Волгограде раздались взрывы во время воздушной атаки. В сети распространялись сообщения о пожаре и ракетной угрозе в регионе, а местные жители публиковали кадры сильного задымления.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 26 июня неизвестные беспилотники атаковали город Новомосковск Тульской области России. Одной из вероятных целей удара стал химический комбинат "Азот", который является одним из крупнейших производителей химической продукции в РФ и обеспечивает потребности промышленного и оборонного секторов. Предприятие имеет стратегическое значение для российской экономики и ВПК.