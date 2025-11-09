Видео
Україна
Видео

Зеленский о цели Кремля — политические выгоды, а не только земли

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 23:39
обновлено: 00:01
Зеленский назвал главные цели оккупантов – это не захват земель
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скептически относится к мнению, будто главная цель агрессора — только захват новых земель. По его убеждению, настоящая мотивация Кремля заключается в достижении политических преимуществ и давления на Киев.

Об этом Зеленский заявил в интервью The Guardian, сообщают Новини.LIVE.

Чего стремятся добиться оккупанты РФ

Президент Зеленский не считает, что России нужны дополнительные украинские территории, поскольку она уже имеет большие собственные земли. По его мнению, основная цель российской агрессии лежит в плоскости политических преимуществ, а не географических.

Глава государства подчеркнул, что Кремль пытается постоянно давить на Украину и нанести ей максимальный вред. Он подчеркнул, что это значительно более широкая цель, чем просто территориальные посягательства.

"Я скептически отношусь к мысли, что им просто нужны земли - у них большие территории. Это больше о политических бенефитах", — отметил Зеленский.

Президент также детализировал, чего именно стремится достичь Москва, используя давление и военные действия:

"Россия хочет давить, нанести вред, взять для себя какой-то дополнительный бенефит в направлении Украины — чтобы мы не развивались, уничтожить идентичность и так далее".

Ранее в интервью Зеленский заявил, что все боятся лидера США Дональда Трампа, но не Украина. По его словам, наше государство друзья с Америкой.

Также стало известно, что когда Владимир Зеленский давал интервью изданию The Guardian в Мариинском дворце исчез свет.

Владимир Зеленский оккупанты Кремль интервью война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
