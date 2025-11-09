Зеленський назвав головні цілі окупантів — це не захоплення земель

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що скептично ставиться до думки, ніби головна мета агресора — лише захоплення нових земель. На його переконання, справжня мотивація Кремля полягає у досягненні політичних переваг та тиску на Київ.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю The Guardian, повідомляють Новини.LIVE.

Чого прагнуть добитись окупанти РФ

Президент Зеленський не вважає, що Росії потрібні додаткові українські території, оскільки вона вже має великі власні землі. На його думку, основна мета російської агресії лежить у площині політичних переваг, а не географічних.

Глава держави наголосив, що Кремль намагається постійно тиснути на Україну та завдати їй максимальної шкоди. Він підкреслив, що це значно ширша мета, ніж просто територіальні зазіхання.

"Я скептичний щодо думки, що їм просто потрібні землі — у них великі території. Це більше про політичні бенефіти", — зазначив Зеленський.

Президент також деталізував, чого саме прагне досягти Москва, використовуючи тиск та військові дії:

"Росія хоче тиснути, завдати шкоди, взяти для себе якийсь додатковий бенефіт у напрямку України — щоб ми не розвивалися, знищити ідентичність і так далі".

Раніше в інтерв'ю Зеленський заявив, що усі бояться лідера США Дональда Трампа, але не Україна. За його словами, наша держава друзі з Америкою.

