Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський про мету Кремля – політичні бенефіти, а не лише землі

Зеленський про мету Кремля – політичні бенефіти, а не лише землі

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 23:39
Оновлено: 23:39
Зеленський назвав головні цілі окупантів — це не захоплення земель
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що скептично ставиться до думки, ніби головна мета агресора — лише захоплення нових земель. На його переконання, справжня мотивація Кремля полягає у досягненні політичних переваг та тиску на Київ.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю The Guardian, повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чого прагнуть добитись окупанти РФ

Президент Зеленський не вважає, що Росії потрібні додаткові українські території, оскільки вона вже має великі власні землі. На його думку, основна мета російської агресії лежить у площині політичних переваг, а не географічних.

Глава держави наголосив, що Кремль намагається постійно тиснути на Україну та завдати їй максимальної шкоди. Він підкреслив, що це значно ширша мета, ніж просто територіальні зазіхання.

"Я скептичний щодо думки, що їм просто потрібні землі — у них великі території. Це більше про політичні бенефіти", — зазначив Зеленський.

Президент також деталізував, чого саме прагне досягти Москва, використовуючи тиск та військові дії:

"Росія хоче тиснути, завдати шкоди, взяти для себе якийсь додатковий бенефіт у напрямку України — щоб ми не розвивалися, знищити ідентичність і так далі".

Раніше в інтерв'ю Зеленський заявив, що усі бояться лідера США Дональда Трампа, але не Україна. За його словами, наша держава друзі з Америкою.

Також стало відомо, що коли Володимир Зеленський давав інтервʼю виданню The Guardian у Маріїнському палаці зникло світло.

Володимир Зеленський окупанти Кремль інтерв'ю війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації