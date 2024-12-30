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Зеленский назначил военного омбудсмена

30 декабря 2024 17:51
Евгения Брюховецкая - редактор
Ольга Решетилова стала военным омбудсменом — указ Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский и правозащитница Ольга Решетилова. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 декабря, назначил уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей. Ею стала известная правозащитница Ольга Решетилова (Кобылинская).

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"Подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей наших воинов", — говорится в сообщении.

Президент отметил, что Ольга является известной, опытной и эффективной украинской правозащитницей, которая уже много сделала для развития государственных институтов и поддержки украинцев.

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Владимир Зеленский и Ольга Решетилова. Фото: ОП

Он назвал главную задачу — вместе с Минобороны и гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые системные основы работы этого института.

"Наши воины должны получить действенные инструменты защиты своих прав, и должна состояться реальная модернизация управления людьми в Силах обороны Украины. Благодарен всем, кто помогает в этом", — добавил Зеленский.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский назначил нового постоянного представителя при отделении ООН. Эту должность возглавит Евгений Цымбалюк.

Також президент уволил украинских послов в ряде стран. Речь идет о Китае, Японии, Словении, Литве, Кении и Руанде, а также о представителях в ООН.

Владимир Зеленский назначение омбудсмен война в Украине защитники

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