Ольга Решетилова стала военным омбудсменом — указ Зеленского

Зеленский назначил военного омбудсмена
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 декабря, назначил уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей. Ею стала известная правозащитница Ольга Решетилова (Кобылинская).
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Уполномоченная по вопросам защиты прав военных
"Подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей наших воинов", — говорится в сообщении.
Президент отметил, что Ольга является известной, опытной и эффективной украинской правозащитницей, которая уже много сделала для развития государственных институтов и поддержки украинцев.
Он назвал главную задачу — вместе с Минобороны и гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые системные основы работы этого института.
"Наши воины должны получить действенные инструменты защиты своих прав, и должна состояться реальная модернизация управления людьми в Силах обороны Украины. Благодарен всем, кто помогает в этом", — добавил Зеленский.
Напомним, Зеленский назначил нового постоянного представителя при отделении ООН. Эту должность возглавит Евгений Цымбалюк.
Також президент уволил украинских послов в ряде стран. Речь идет о Китае, Японии, Словении, Литве, Кении и Руанде, а также о представителях в ООН.
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