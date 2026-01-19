Угроза нового удара - Зеленский сделал заявление

Зеленский предупредил об угрозе масштабной атаки со стороны РФ
В понедельник, 19 января, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия подготовилась к массированному удару. Враг ожидает подходящего момента для его нанесения.
Об этом украинский лидер заявил в Telegram во время вечернего обращения.
Угроза нового удара
По словам главы государства, гражданам необходимо внимательно относиться ко всем воздушным тревогам.
"И в каждой области должна быть готовность максимально оперативно отреагировать и поддержать людей", — добавил Президент.
Напомним, что сегодня украинский лидер Владимир Зеленский пообщался с экс-главой Службы безопасности Украины Василием Малюком относительно действий против РФ в войне.
А также глава государства провел встречу с новым главой СБУ Евгением Хмарой и обсудил новые шаги в укреплении безопасности государства.
