Главная Новости дня Зеленский предупредил об угрозе масштабной атаки со стороны РФ

Зеленский предупредил об угрозе масштабной атаки со стороны РФ

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 21:35
Угроза нового удара - Зеленский сделал заявление
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

В понедельник, 19 января, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия подготовилась к массированному удару. Враг ожидает подходящего момента для его нанесения.

Об этом украинский лидер заявил в Telegram во время вечернего обращения.

Угроза нового удара

Угроза нового удара

По словам главы государства, гражданам необходимо внимательно относиться ко всем воздушным тревогам.

"И в каждой области должна быть готовность максимально оперативно отреагировать и поддержать людей", — добавил Президент.

Напомним, что сегодня украинский лидер Владимир Зеленский пообщался с экс-главой Службы безопасности Украины Василием Малюком относительно действий против РФ в войне.

А также глава государства провел встречу с новым главой СБУ Евгением Хмарой и обсудил новые шаги в укреплении безопасности государства.

Владимир Зеленский обстрелы война в Украине ракетный удар
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
