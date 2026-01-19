Загроза нового удару - Зеленський зробив заяву

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

У понеділок, 19 січня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія підготувалася до масованого удару. Ворог очікує слушного моменту для його завдання.

Про це український лідер заявив в Telegram під час вечірнього звернення.

Загроза нового удару

За словами голови держави, громадянам необхідно уважно ставитися до всіх повітряних тривог.

"І в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей", — додав Президент.

Нагадаємо, що сьогодні український лідер Володимир Зеленський поспілкувався із ексголовою Служби безпеки України Василем Малюком щодо дій проти РФ у війні.

А також голова держави провів зустріч із новим головою СБУ Євгеном Хмарою та обговорив нові кроки у зміцненні безпеки держави.