Головна Новини дня Зеленський попередив про загрозу масштабної атаки з боку РФ

Зеленський попередив про загрозу масштабної атаки з боку РФ

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 21:35
Загроза нового удару - Зеленський зробив заяву
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

У понеділок, 19 січня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія підготувалася до масованого удару. Ворог очікує слушного моменту для його завдання.

Про це український лідер заявив в Telegram під час вечірнього звернення.

Читайте також:

Загроза нового удару

За словами голови держави, громадянам необхідно уважно ставитися до всіх повітряних тривог.

"І в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей", — додав Президент.

Нагадаємо, що сьогодні український лідер Володимир Зеленський поспілкувався із ексголовою Служби безпеки України Василем Малюком щодо дій проти РФ у війні.

А також голова держави провів зустріч із новим головою СБУ Євгеном Хмарою та обговорив нові кроки у зміцненні безпеки держави.

Володимир Зеленський обстріли війна в Україні війна ракетний удар
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
