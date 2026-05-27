Главная Новости дня Зеленский поздравил бойцов с Днем ССО: показал кадры с фронта

Дата публикации 27 мая 2026 11:19
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 27 мая поздравил бойцов с Днем Сил специальных операций. Он поблагодарил каждого воина за мужество, преданность и защиту Украины и показал кадры операций с фронта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

День Сил специальных операций

Зеленский отметил, что ССО — это одна из самых эффективных составляющих нашей защиты. По его словам, точные операции и результаты всегда важны для государства. Воины ежедневно доказывают силу, выдержку и профессионализм в борьбе за Украину.

Бойцы на фронте. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Военные ССО запускают дрон. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Военные ССО во время выполнения боевого задания. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Бойцы ССО на боевой позиции. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Воины ССО. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Украина держится благодаря тем, кто сражался и сражается ради нашего государства, как за самого себя, кто рискует собственной жизнью ради безопасности других, кто выполняет сверхважную работу в самых опасных условиях. Спасибо каждому воину ССО за мужество, преданность и защиту Украины", — подчеркнул президент.

Как писали Новини.LIVE, ранее бойцов ССО поздравил Кирилл Буданов. Он вспомнил эффектные операции спецназовцев, в частности освобождение острова Змеиный и Кинбурнской косы.

Кроме того, 27 мая Зеленский поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. В своем обращении глава государства пожелал мира, благословения и согласия каждой семье.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
