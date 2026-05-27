Головна Новини дня Зеленський привітав бійців з Днем ССО: показав кадри з фронту

Дата публікації: 27 травня 2026 11:19
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 27 травня привітав бійців з Днем Сил спеціальних операцій. Він подякував кожному воїну за мужність, відданість і захист України та показав кадри операцій з фронту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

День Сил спеціальних операцій

Зеленський зазначив, що ССО — це одна з найефективніших складових нашого захисту. За його словами, точні операції та результати завжди важливі для держави. Воїни щодня доводять силу, витримку та професіоналізм у боротьбі за Україну.

Бійці на фронті. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Військові ССО запускають дрон. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Військові ССО під час виконання бойового завдання. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Бійці ССО на бойовій позиції. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Воїни ССО. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Україна тримається завдяки тим, хто бився і б’ється заради нашої держави, як за самого себе, хто ризикує власним життям заради безпеки інших, хто виконує надважливу роботу в найнебезпечніших умовах. Дякуємо кожному воїну ССО за мужність, відданість і захист України", — наголосив президент. 

Як писали Новини.LIVE, раніше бійців ССО привітав Кирило Буданов. Він пригадав ефектні операції спецпризначенців, зокрема звільнення острова Зміїний та Кінбурнської коси. 

Крім того, 27 травня Зеленський привітав мусульман зі святом Курбан-байрам. У своєму зверненні глава держави побажав миру, благословення та злагоди кожній родині. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
