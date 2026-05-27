Зеленський привітав бійців з Днем ССО: показав кадри з фронту

Президент України Володимир Зеленський 27 травня привітав бійців з Днем Сил спеціальних операцій. Він подякував кожному воїну за мужність, відданість і захист України та показав кадри операцій з фронту.

День Сил спеціальних операцій

Зеленський зазначив, що ССО — це одна з найефективніших складових нашого захисту. За його словами, точні операції та результати завжди важливі для держави. Воїни щодня доводять силу, витримку та професіоналізм у боротьбі за Україну.

"Україна тримається завдяки тим, хто бився і б’ється заради нашої держави, як за самого себе, хто ризикує власним життям заради безпеки інших, хто виконує надважливу роботу в найнебезпечніших умовах. Дякуємо кожному воїну ССО за мужність, відданість і захист України", — наголосив президент.

Як писали Новини.LIVE, раніше бійців ССО привітав Кирило Буданов. Він пригадав ефектні операції спецпризначенців, зокрема звільнення острова Зміїний та Кінбурнської коси.

Крім того, 27 травня Зеленський привітав мусульман зі святом Курбан-байрам. У своєму зверненні глава держави побажав миру, благословення та злагоди кожній родині.