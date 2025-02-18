Зеленский сообщил, когда планирует прибыть в Саудовскую Аравию
Президент Украины Владимир Зеленский не планирует быть завтра в Саудовской Аравии. Вместо этого этот визит состоится в марте.
Об этом Зеленский сообщил во вторник, 18 февраля.
Визит Зеленского в Саудовскую Аравию
Зеленский во время пресс-конференции в Турции заявил, что отменил свой визит в Саудовскую Аравию, который должен был состояться завтра, на фоне переговоров между представителями США и России.
"Нельзя принимать решение без Украины, как завершить войну в Украине. Те или иные условия, нас не приглашали на эту встречу. Российско-американскую встречу в Саудовской Аравии. Для нас это было сюрпризом. Так, как и для многих", — подчеркнул он.
Президент указал, что ему не все равно на то, что "партнеры о нас что-то лишнее подумали".
"Я не хочу совпадений, и поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию. Мы связались с нашими партнерами в Саудовской Аравии. И договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом, а Соединенные Штаты, мы их ожидаем в Киеве", — добавил Зеленский.
Напомним, что сегодня в Саудовской Аравии встретились делегации США и России для обсуждения войны в Украине. Зеленский выразил мнение, что эти переговоры имеют "такой же настрой", как ультиматумы РФ в начале войны.
В государственном департаменте США назвали перечень договоренностей, которые были достигнуты между американской и российской сторонами.
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