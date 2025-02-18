Зеленский сообщил, когда планирует прибыть в Саудовскую Аравию

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует быть завтра в Саудовской Аравии. Вместо этого этот визит состоится в марте.

Об этом Зеленский сообщил во вторник, 18 февраля.

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Визит Зеленского в Саудовскую Аравию

Зеленский во время пресс-конференции в Турции заявил, что отменил свой визит в Саудовскую Аравию, который должен был состояться завтра, на фоне переговоров между представителями США и России.

"Нельзя принимать решение без Украины, как завершить войну в Украине. Те или иные условия, нас не приглашали на эту встречу. Российско-американскую встречу в Саудовской Аравии. Для нас это было сюрпризом. Так, как и для многих", — подчеркнул он.

Президент указал, что ему не все равно на то, что "партнеры о нас что-то лишнее подумали".

"Я не хочу совпадений, и поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию. Мы связались с нашими партнерами в Саудовской Аравии. И договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом, а Соединенные Штаты, мы их ожидаем в Киеве", — добавил Зеленский.

Напомним, что сегодня в Саудовской Аравии встретились делегации США и России для обсуждения войны в Украине. Зеленский выразил мнение, что эти переговоры имеют "такой же настрой", как ультиматумы РФ в начале войны.

В государственном департаменте США назвали перечень договоренностей, которые были достигнуты между американской и российской сторонами.