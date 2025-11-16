Видео
Україна
Видео

Зеленский посмертно наградил орденами журналистов

Зеленский посмертно наградил орденами журналистов

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 19:07
обновлено: 19:13
Зеленский отметил украинских и иностранных журналистов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

По случаю Дня работников радио, телевидения и связи Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских и иностранных журналистов — некоторых посмертно. Глава государства наградил представителей СМИ орденами.

Об этом говорится в указе №847/2025 на сайте президента Украины.



Зеленский отметил журналистов орденами

В указе отмечается, что представители медиа награждены за весомый личный вклад в развитие телевидения, радиовещания и связи в Украине, высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при освещении событий полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины и многолетний добросовестный труд.

Орденом "За заслуги" ІІІ степени награждены:

  • Вареницу Инну Владимировну — корреспондентку общества "Издательский дом "ЛБ";
  • Гнитецкую Елену Владимировну — корреспондентку медиа "Вгору.Херсон";
  • Губанову Елену Викторовну (посмертно) — корреспондентку отдела редакции Государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины";
  • Гузенко Константина Александровича(посмертно) — фотографа, участника команды "Ukrainer";
  • Доброносова Яна Станиславовича — фотокорреспондента общества "Телеграф медиа";
  • Зырянову Дарью Евгеньевну — телеоператора отдела региональной редакции общества "Мы - Украина";
  • Иванченко Георгия Анатольевича — репортера-фрилансера, члена Украинской ассоциации профессиональных фотографов (UАРР);
  • Кармазина Евгения Александровича(посмертно) — телеоператора отдела редакции Государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины";
  • Коваленко Андрея Васильевича — исполнительного директора Академии украинской прессы;
  • Колычева Александра Валерьевича — старшего корреспондента специального отдела редакции Государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины";
  • Коптева Евгения Викторовича — корреспондента программы "Военкор";
  • Лалликана Антони(посмертно) — фотожурналиста агентства "Hans Lucas" (Франция);
  • Макарчук Алину Николаевну — журналистку польского телеканала "TVN 24";
  • Найду Иванну Анатольевну — генерального продюсера общества "УНИАН ТВ";
  • Огиренко Валентина Васильевича — фотокорреспондента Международного информационного агентства "Reuters" в Украине;
  • Попова Сергея Валерьевича — заместителя генерального директора общества "Телерадиокомпания "Студия "1+1";
  • Соляр Екатерину Валерьевну — журналистку, ведущую 24 канала акционерного общества Телерадиокомпания "Люкс";
  • Харченко Владимира Анатольевича — директора технического отдела службы общества "Международная коммерческая телерадиокомпания" (ICТV);
  • Шекеру Светлану Васильевну — корреспондентку специального отдела редакции общества "Национальные информационные системы";
  • Яновского Александра Васильевича — телеоператора отдела общества "Национальные информационные системы".

Орденом княгини Ольги ІІІ степени награждена Сотник Наталья Леонидовна — радиоведущая радио ROKS Частного предприятия "Фирма "Лямин".

Зеленський
Скриншот указа Зеленского/сайт президента

Напомним, что в воскресенье, 16 ноября, в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи.

Ранее мы сообщали, сколько российские оккупанты убили медийщиков с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Владимир Зеленский журналисты награда война в Украине погибшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
