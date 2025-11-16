Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

По случаю Дня работников радио, телевидения и связи Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских и иностранных журналистов — некоторых посмертно. Глава государства наградил представителей СМИ орденами.

Об этом говорится в указе №847/2025 на сайте президента Украины.

Зеленский отметил журналистов орденами

В указе отмечается, что представители медиа награждены за весомый личный вклад в развитие телевидения, радиовещания и связи в Украине, высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при освещении событий полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины и многолетний добросовестный труд.

Орденом "За заслуги" ІІІ степени награждены:

Вареницу Инну Владимировну — корреспондентку общества "Издательский дом "ЛБ";

Гнитецкую Елену Владимировну — корреспондентку медиа "Вгору.Херсон";

Губанову Елену Викторовну (посмертно ) — корреспондентку отдела редакции Государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины";

) — корреспондентку отдела редакции Государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины"; Гузенко Константина Александровича (посмертно ) — фотографа, участника команды "Ukrainer";

) — фотографа, участника команды "Ukrainer"; Доброносова Яна Станиславовича — фотокорреспондента общества "Телеграф медиа";

Зырянову Дарью Евгеньевну — телеоператора отдела региональной редакции общества "Мы - Украина";

Иванченко Георгия Анатольевича — репортера-фрилансера, члена Украинской ассоциации профессиональных фотографов (UАРР);

Кармазина Евгения Александровича (посмертно ) — телеоператора отдела редакции Государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины";

) — телеоператора отдела редакции Государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины"; Коваленко Андрея Васильевича — исполнительного директора Академии украинской прессы;

Колычева Александра Валерьевича — старшего корреспондента специального отдела редакции Государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины";

Коптева Евгения Викторовича — корреспондента программы "Военкор";

Лалликана Антони (посмертно ) — фотожурналиста агентства "Hans Lucas" (Франция);

) — фотожурналиста агентства "Hans Lucas" (Франция); Макарчук Алину Николаевну — журналистку польского телеканала "TVN 24";

Найду Иванну Анатольевну — генерального продюсера общества "УНИАН ТВ";

Огиренко Валентина Васильевича — фотокорреспондента Международного информационного агентства "Reuters" в Украине;

Попова Сергея Валерьевича — заместителя генерального директора общества "Телерадиокомпания "Студия "1+1";

Соляр Екатерину Валерьевну — журналистку, ведущую 24 канала акционерного общества Телерадиокомпания "Люкс";

Харченко Владимира Анатольевича — директора технического отдела службы общества "Международная коммерческая телерадиокомпания" (ICТV);

Шекеру Светлану Васильевну — корреспондентку специального отдела редакции общества "Национальные информационные системы";

Яновского Александра Васильевича — телеоператора отдела общества "Национальные информационные системы".

Орденом княгини Ольги ІІІ степени награждена Сотник Наталья Леонидовна — радиоведущая радио ROKS Частного предприятия "Фирма "Лямин".

Скриншот указа Зеленского/сайт президента

Напомним, что в воскресенье, 16 ноября, в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи.

Ранее мы сообщали, сколько российские оккупанты убили медийщиков с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.