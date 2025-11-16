Зеленский посмертно наградил орденами журналистов
По случаю Дня работников радио, телевидения и связи Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских и иностранных журналистов — некоторых посмертно. Глава государства наградил представителей СМИ орденами.
Об этом говорится в указе №847/2025 на сайте президента Украины.
Зеленский отметил журналистов орденами
В указе отмечается, что представители медиа награждены за весомый личный вклад в развитие телевидения, радиовещания и связи в Украине, высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при освещении событий полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины и многолетний добросовестный труд.
Орденом "За заслуги" ІІІ степени награждены:
- Вареницу Инну Владимировну — корреспондентку общества "Издательский дом "ЛБ";
- Гнитецкую Елену Владимировну — корреспондентку медиа "Вгору.Херсон";
- Губанову Елену Викторовну (посмертно) — корреспондентку отдела редакции Государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины";
- Гузенко Константина Александровича(посмертно) — фотографа, участника команды "Ukrainer";
- Доброносова Яна Станиславовича — фотокорреспондента общества "Телеграф медиа";
- Зырянову Дарью Евгеньевну — телеоператора отдела региональной редакции общества "Мы - Украина";
- Иванченко Георгия Анатольевича — репортера-фрилансера, члена Украинской ассоциации профессиональных фотографов (UАРР);
- Кармазина Евгения Александровича(посмертно) — телеоператора отдела редакции Государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины";
- Коваленко Андрея Васильевича — исполнительного директора Академии украинской прессы;
- Колычева Александра Валерьевича — старшего корреспондента специального отдела редакции Государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины";
- Коптева Евгения Викторовича — корреспондента программы "Военкор";
- Лалликана Антони(посмертно) — фотожурналиста агентства "Hans Lucas" (Франция);
- Макарчук Алину Николаевну — журналистку польского телеканала "TVN 24";
- Найду Иванну Анатольевну — генерального продюсера общества "УНИАН ТВ";
- Огиренко Валентина Васильевича — фотокорреспондента Международного информационного агентства "Reuters" в Украине;
- Попова Сергея Валерьевича — заместителя генерального директора общества "Телерадиокомпания "Студия "1+1";
- Соляр Екатерину Валерьевну — журналистку, ведущую 24 канала акционерного общества Телерадиокомпания "Люкс";
- Харченко Владимира Анатольевича — директора технического отдела службы общества "Международная коммерческая телерадиокомпания" (ICТV);
- Шекеру Светлану Васильевну — корреспондентку специального отдела редакции общества "Национальные информационные системы";
- Яновского Александра Васильевича — телеоператора отдела общества "Национальные информационные системы".
Орденом княгини Ольги ІІІ степени награждена Сотник Наталья Леонидовна — радиоведущая радио ROKS Частного предприятия "Фирма "Лямин".
Напомним, что в воскресенье, 16 ноября, в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи.
Ранее мы сообщали, сколько российские оккупанты убили медийщиков с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Читайте Новини.LIVE!