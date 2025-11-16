Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський посмертно нагородив орденами журналістів

Зеленський посмертно нагородив орденами журналістів

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 19:07
Оновлено: 19:13
Зеленський відзначив українських та іноземних журналістів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

З нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку Президент України Володимир Зеленський відзначив українських та іноземних журналістів — деяких посмертно. Глава держави нагородив представників ЗМІ орденами.

Про це йдеться в указі №847/2025 на сайті президента України.

Реклама
Читайте також:

Зеленський відзначив журналістів орденами

В указі зазначається, що представників медіа нагороджено за вагомий особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення і зв'язку в Україні, високий професіоналізм і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України та багаторічну сумлінну працю.

Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено:

  • Вареницю Інну Володимирівну — кореспондентку товариства "Видавничий дім "ЛБ";
  • Гнітецьку Олену Володимирівну — кореспондентку медіа "Вгору.Херсон";
  • Губанову Олену Вікторівну (посмертно) — кореспондентку відділу редакції Державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України";
  • Гузенка Костянтина Олександровича (посмертно) — фотографа, учасника команди "Ukrainer";
  • Доброносова Яна Станіславовича — фотокореспондентку товариства "Телеграф медіа";
  • Зирянову Дар’ю Євгеніївну — телеоператорку відділу регіональної редакції товариства "Ми — Україна";
  • Іванченка Георгія Анатолійовича — репортера-фрилансера, члена Української асоціації професійних фотографів (UАРР);
  • Кармазіна Євгена Олександровича (посмертно) — телеоператора відділу редакції Державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України";
  • Коваленка Андрія Васильовича — виконавчого директора Академії української преси;
  • Количева Олександра Валерійовича — старшого кореспондента спеціального відділу редакції Державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України";
  • Коптєва Євгена Вікторовича — кореспондента програми "Воєнкор";
  • Лаллікана Антоні (посмертно) — фотожурналіста агенції "Hans Lucas" (Франція);
  • Макарчук Аліну Миколаївну — журналістку польського телеканалу "TVN 24";
  • Найду Іванну Анатоліївну — генеральну продюсерку товариства "УНІАН ТБ";
  • Огіренка Валентина Васильовича — фотокореспондента Міжнародної інформаційної агенції "Reuters" в Україні;
  • Попова Сергія Валерійовича — заступника генерального директора товариства "Телерадіокомпанія "Студія "1+1";
  • Соляр Катерину Валеріївну — журналістку, ведучу 24 каналу акціонерного товариства Телерадіокомпанія "Люкс";
  • Харченка Володимира Анатолійовича — директора технічного відділу служби товариства "Міжнародна комерційна телерадіокомпанія" (ICТV);
  • Шекеру Світлану Василівну — кореспондентку спеціального відділу редакції товариства "Національні інформаційні системи";
  • Яновського Олександра Васильовича — телеоператора відділу товариства "Національні інформаційні системи".

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено Сотник Наталію Леонідівну — радіоведучу рaдіо ROKS Приватного підприємства "Фірма "Лямін".

Зеленський
Скриншот указу Зеленського/сайт президента

Нагадаємо, що у неділю, 16 листопада, в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв’язку.

Раніше ми повідомляли, скільки російські окупанти вбили медійників з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Володимир Зеленський журналісти нагорода війна в Україні загиблі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації