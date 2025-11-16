Зеленський посмертно нагородив орденами журналістів
З нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку Президент України Володимир Зеленський відзначив українських та іноземних журналістів — деяких посмертно. Глава держави нагородив представників ЗМІ орденами.
Про це йдеться в указі №847/2025 на сайті президента України.
Зеленський відзначив журналістів орденами
В указі зазначається, що представників медіа нагороджено за вагомий особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення і зв'язку в Україні, високий професіоналізм і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України та багаторічну сумлінну працю.
Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено:
- Вареницю Інну Володимирівну — кореспондентку товариства "Видавничий дім "ЛБ";
- Гнітецьку Олену Володимирівну — кореспондентку медіа "Вгору.Херсон";
- Губанову Олену Вікторівну (посмертно) — кореспондентку відділу редакції Державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України";
- Гузенка Костянтина Олександровича (посмертно) — фотографа, учасника команди "Ukrainer";
- Доброносова Яна Станіславовича — фотокореспондентку товариства "Телеграф медіа";
- Зирянову Дар’ю Євгеніївну — телеоператорку відділу регіональної редакції товариства "Ми — Україна";
- Іванченка Георгія Анатолійовича — репортера-фрилансера, члена Української асоціації професійних фотографів (UАРР);
- Кармазіна Євгена Олександровича (посмертно) — телеоператора відділу редакції Державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України";
- Коваленка Андрія Васильовича — виконавчого директора Академії української преси;
- Количева Олександра Валерійовича — старшого кореспондента спеціального відділу редакції Державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України";
- Коптєва Євгена Вікторовича — кореспондента програми "Воєнкор";
- Лаллікана Антоні (посмертно) — фотожурналіста агенції "Hans Lucas" (Франція);
- Макарчук Аліну Миколаївну — журналістку польського телеканалу "TVN 24";
- Найду Іванну Анатоліївну — генеральну продюсерку товариства "УНІАН ТБ";
- Огіренка Валентина Васильовича — фотокореспондента Міжнародної інформаційної агенції "Reuters" в Україні;
- Попова Сергія Валерійовича — заступника генерального директора товариства "Телерадіокомпанія "Студія "1+1";
- Соляр Катерину Валеріївну — журналістку, ведучу 24 каналу акціонерного товариства Телерадіокомпанія "Люкс";
- Харченка Володимира Анатолійовича — директора технічного відділу служби товариства "Міжнародна комерційна телерадіокомпанія" (ICТV);
- Шекеру Світлану Василівну — кореспондентку спеціального відділу редакції товариства "Національні інформаційні системи";
- Яновського Олександра Васильовича — телеоператора відділу товариства "Національні інформаційні системи".
Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено Сотник Наталію Леонідівну — радіоведучу рaдіо ROKS Приватного підприємства "Фірма "Лямін".
Нагадаємо, що у неділю, 16 листопада, в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв’язку.
