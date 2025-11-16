Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

З нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку Президент України Володимир Зеленський відзначив українських та іноземних журналістів — деяких посмертно. Глава держави нагородив представників ЗМІ орденами.

Про це йдеться в указі №847/2025 на сайті президента України.

В указі зазначається, що представників медіа нагороджено за вагомий особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення і зв'язку в Україні, високий професіоналізм і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України та багаторічну сумлінну працю.

Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено:

Вареницю Інну Володимирівну — кореспондентку товариства "Видавничий дім "ЛБ";

Гнітецьку Олену Володимирівну — кореспондентку медіа "Вгору.Херсон";

Губанову Олену Вікторівну ( посмертно ) — кореспондентку відділу редакції Державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України";

) — кореспондентку відділу редакції Державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України"; Гузенка Костянтина Олександровича ( посмертно ) — фотографа, учасника команди "Ukrainer";

) — фотографа, учасника команди "Ukrainer"; Доброносова Яна Станіславовича — фотокореспондентку товариства "Телеграф медіа";

Зирянову Дар’ю Євгеніївну — телеоператорку відділу регіональної редакції товариства "Ми — Україна";

Іванченка Георгія Анатолійовича — репортера-фрилансера, члена Української асоціації професійних фотографів (UАРР);

Кармазіна Євгена Олександровича ( посмертно ) — телеоператора відділу редакції Державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України";

) — телеоператора відділу редакції Державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України"; Коваленка Андрія Васильовича — виконавчого директора Академії української преси;

Количева Олександра Валерійовича — старшого кореспондента спеціального відділу редакції Державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України";

Коптєва Євгена Вікторовича — кореспондента програми "Воєнкор";

Лаллікана Антоні ( посмертно ) — фотожурналіста агенції "Hans Lucas" (Франція);

) — фотожурналіста агенції "Hans Lucas" (Франція); Макарчук Аліну Миколаївну — журналістку польського телеканалу "TVN 24";

Найду Іванну Анатоліївну — генеральну продюсерку товариства "УНІАН ТБ";

Огіренка Валентина Васильовича — фотокореспондента Міжнародної інформаційної агенції "Reuters" в Україні;

Попова Сергія Валерійовича — заступника генерального директора товариства "Телерадіокомпанія "Студія "1+1";

Соляр Катерину Валеріївну — журналістку, ведучу 24 каналу акціонерного товариства Телерадіокомпанія "Люкс";

Харченка Володимира Анатолійовича — директора технічного відділу служби товариства "Міжнародна комерційна телерадіокомпанія" (ICТV);

Шекеру Світлану Василівну — кореспондентку спеціального відділу редакції товариства "Національні інформаційні системи";

Яновського Олександра Васильовича — телеоператора відділу товариства "Національні інформаційні системи".

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено Сотник Наталію Леонідівну — радіоведучу рaдіо ROKS Приватного підприємства "Фірма "Лямін".

Скриншот указу Зеленського/сайт президента

Нагадаємо, що у неділю, 16 листопада, в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв’язку.

Раніше ми повідомляли, скільки російські окупанти вбили медійників з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.