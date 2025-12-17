Зеленский лично прибудет на заседание Совета Евросоюза — детали

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский лично прибудет на заседание Совета Европейского Союза. До этого сообщалось, что глава государства будет присутствовать на встрече в онлайн-формате.

Об этом сообщил чиновник Евросоюза в комментарии "Суспільному" в среду, 17 ноября.

Реклама

Читайте также:

Зеленский приедет на заседание Совета ЕС

В четверг, 18 ноября, украинский лидер лично посетит заседание Совета ЕС, несмотря на предварительные сообщения о возможном онлайн-участии.

На завтрашнем заседании ожидается обсуждение ряда важных решений для Украины. В частности, предоставление Украине репарационного займа за счет замороженных российских активов.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает получить 210 млрд евро замороженных средств РФ.

Кроме того, правительство Германии поставило ультиматум странам Европы о предоставлении Украине репарационного кредита.