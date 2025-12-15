Берлин предупреждает — если Брюссель не согласует 140 миллиардов с активов РФ, пострадают кошельки европейцев

Заседание Совета Европы. Иллюстративное фото: Reuters

Германия прямо предупредила партнеров: блокирование "репарационного кредита" для Украины ударит по экономике самого ЕС. Отказ использовать замороженные российские активы грозит повышением процентных ставок и падением кредитных рейтингов стран-членов.

Такое заявление сделал немецкий министр по делам Европы Гюнтер Крихбаум, сообщает Euractiv.

Логика Берлина

Крихбаум объяснил риски простым языком. Если не взять деньги РФ, придется резать национальные бюджеты. Это запустит цепную реакцию.

"Если государства начнут сокращать бюджеты, процентные ставки вырастут, создавая замкнутый круг", — подчеркнул немецкий чиновник.

По его словам, альтернативные варианты - например, обычные гранты или займы из бюджета ЕС - обойдутся европейским налогоплательщикам значительно дороже. Канцлер Фридрих Мерц настроен решительно. Он даже отменил визит в Норвегию, чтобы лично давить на коллег в Брюсселе.

Почему Бельгия выступает против

Главным оппонентом выступает Бельгия. Именно там, в депозитарии Euroclear, лежит львиная доля российских активов. Премьер-министр Барт Де Вевер боится последствий.

Его аргумент: инвесторы могут воспринять это как конфискацию. Это якобы подорвет доверие к евро и финансовым рынкам. Сам депозитарий Euroclear поддерживает эту осторожную позицию.

Руководство ЕС спешит. Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта хотят закрыть соглашение уже в четверг, 18 декабря. Польша тоже "за". Секретарь польского МИД Мартин Босацкий заявил, что эти деньги критически необходимы для финансирования украинской армии на ближайшие полгода-год.

Но единства нет.

Темп переговоров сбивают Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Они требуют еще раз пересчитать все риски и рассмотреть другие варианты.

На кону — 140 миллиардов евро. Это специальный кредит, который планируют погашать за счет доходов от замороженных российских активов, пишет издание. Если компромисс не найдут, финансовое бремя ляжет на плечи европейских стран.

Напомним, Зеленский сообщил, что Украина активно работает над механизмами использования замороженных активов РФ.

А Италия и Бельгия выступили против плана ЕС по передаче Украине замороженных активов России. Речь идет о 210 миллиардах евро.