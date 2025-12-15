Берлін попереджає — якщо Брюссель не погодить 140 мільярдів з активів РФ, постраждають гаманці європейців

Засідання Ради Європи. Ілюстраційне фото: Reuters

Німеччина прямо попередила партнерів: блокування "репараційного кредиту" для України вдарить по економіці самого ЄС. Відмова використовувати заморожені російські активи загрожує підвищенням відсоткових ставок та падінням кредитних рейтингів країн-членів.

Таку заяву зробив німецький міністр у справах Європи Гюнтер Кріхбаум, повідомляє Euractiv.

Логіка Берліна

Кріхбаум пояснив ризики простою мовою. Якщо не взяти гроші РФ, доведеться різати національні бюджети. Це запустить ланцюгову реакцію.

"Якщо держави почнуть скорочувати бюджети, відсоткові ставки зростуть, створюючи замкнене коло", — наголосив німецький урядовець.

За його словами, альтернативні варіанти — наприклад, звичайні гранти чи позики з бюджету ЄС — обійдуться європейським платникам податків значно дорожче. Канцлер Фрідріх Мерц налаштований рішуче. Він навіть скасував візит до Норвегії, щоб особисто тиснути на колег у Брюсселі.

Чому Бельгія виступає проти

Головним опонентом виступає Бельгія. Саме там, у депозитарії Euroclear, лежить левова частка російських активів. Прем’єр-міністр Барт Де Вевер боїться наслідків.

Його аргумент: інвестори можуть сприйняти це як конфіскацію. Це нібито підірве довіру до євро та фінансових ринків. Сам депозитарій Euroclear підтримує цю обережну позицію.

Керівництво ЄС поспішає. Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта хочуть закрити угоду вже у четвер, 18 грудня. Польща теж "за". Секретар польського МЗС Мартін Босацький заявив, що ці гроші критично необхідні для фінансування української армії на найближчі півроку-рік.

Але єдності немає.

Темп переговорів збивають Італія, Болгарія, Мальта та Чехія. Вони вимагають ще раз перерахувати всі ризики та розглянути інші варіанти.

На кону — 140 мільярдів євро. Це спеціальний кредит, який планують погашати коштом прибутків від заморожених російських активів, пише видання. Якщо компроміс не знайдуть, фінансовий тягар ляже на плечі європейських країн.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Україна активно працює над механізмами використання заморожених активів РФ.

А Італія та Бельгія виступили проти плану ЄС щодо передачі Україна заморожених активів Росії. Йдеться про 210 мільярдів євро.