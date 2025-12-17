Зеленський особисто прибуде на засідання Ради Євросоюзу — деталі

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський особисто прибуде на засідання Ради Європейського Союзу. До цього повідомлялося, що глава держави буде присутній на зустрічі в онлайн-форматі.

Про це повідомив посадовець Євросоюзу в коментарі "Суспільному" в середу, 17 листопада.

Зеленський приїде на засідання Ради ЄС

У четвер, 18 листопада, український лідер особисто відвідає засідання Ради ЄС, попри попередні повідомлення про можливу онлайн-участь.

На завтрашньому засідання очікується обговорення низки важливих рішень для України. Зокрема, надання Україні репараційної позики за рахунок заморожених російських активів.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує отримати 210 млрд євро заморожених коштів РФ.

Крім того, уряд Німеччини поставив ультиматум країнам Європи щодо надання Україні репараційного кредиту.