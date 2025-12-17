Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський відвідає засідання Ради Євросоюзу — відома дата

Зеленський відвідає засідання Ради Євросоюзу — відома дата

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 18:12
Зеленський особисто прибуде на засідання Ради Євросоюзу — деталі
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський особисто прибуде на засідання Ради Європейського Союзу. До цього повідомлялося, що глава держави буде присутній на зустрічі в онлайн-форматі.

Про це повідомив посадовець Євросоюзу в коментарі "Суспільному" в середу, 17 листопада.

Реклама
Читайте також:

Зеленський приїде на засідання Ради ЄС

У четвер, 18 листопада, український лідер особисто відвідає засідання Ради ЄС, попри попередні повідомлення про можливу онлайн-участь.

На завтрашньому засідання очікується обговорення низки важливих рішень для України. Зокрема, надання Україні репараційної позики за рахунок заморожених російських активів.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує отримати 210 млрд євро заморожених коштів РФ.

Крім того, уряд Німеччини поставив ультиматум країнам Європи щодо надання Україні репараційного кредиту.

Володимир Зеленський Європейський союз Рада Європи війна в Україні зустріч
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації