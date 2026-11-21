Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Польша, Великобритания, Германия, Франция и Италия будут представлять Европу на переговорах по завершению российско-украинской войны. Соединенные Штаты поддерживают четырехсторонний формат встреч с участием Украины, США, Европы и России, а Москва якобы не возражает против такого состава участников.

Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Новини.LIVE.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Представители Европы на переговорах

Президент объяснил, что европейские государства договорились о формировании переговорной группы E5, в которую войдут пять стран, в том числе Польша.

"Без Польши не может быть переговоров, как и без каждой из стран Европы", — подчеркнул Зеленский.

Помимо представителей E5, в переговорную группу войдут два представителя Европейской комиссии, один представитель Европейского совета и один — НАТО.

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По словам главы государства, страны Северной Европы, Балтии и другие партнеры также будут участвовать в формировании общей повестки дня. Все предложения будут согласовываться в ходе постоянных консультаций с Украиной, после чего общую европейскую позицию представит определенная делегация.

Согласна ли Россия на участие Европы

Зеленский подчеркнул, что привлечение европейских государств к мирному процессу имеет практическое значение, поскольку война непосредственно влияет на безопасность континента.

"Все это очень важно, потому что война в Украине, а значит, война в Европе. Поэтому Европа обязательно должна быть здесь", — отметил глава государства.

Зеленский также сообщил, что Вашингтон положительно относится к предложенному переговорному механизму.

По словам Зеленского, американская сторона передавала сигналы об отсутствии возражений со стороны Москвы. В то же время президент воздержался от окончательных выводов относительно готовности России присоединиться к такому формату.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Зеленский допустил проведение трехсторонней встречи с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами. По его словам, Украина пока не получила официального приглашения от США, хотя ряд мировых лидеров поддерживает ее участие.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский назвал неудачным для России трехсторонний саммит США, Китая и РФ в Шэньчжэне. По мнению президента, Путин стремился использовать встречу для нового передела мира по аналогии с Ялтинской конференцией 1945 года. Однако Китай не поддержал такой сценарий, а публичных договоренностей об изменении границ не было.